<span style='text-decoration: underline;'>Ooredoo et IQRAA marquent la Journée Internationale d’Alphabétisation</span>:<br><span style='color:red;'>Hommage au combat de la défunte Aïcha Barki contre l’analphabétisme</span>

Ooredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA marquent la Journée Internationale de l’Alphabétisation, coïncidant avec le 08 septembre de chaque année, et placée cette année sous le thème: «L’alphabétisation et le multilinguisme».

Cette journée internationale instituée à l’initiative de l’UNESCO, vient rappeler l’importance de l’instruction, qui relève de la dignité et des droits humains ainsi que l’apport de l’alphabétisation dans l’instauration d’une société plus alphabète et plus durable.

Très impliqués dans la lutte contre ce fléau, Ooredoo et l’association IQRAA œuvrent depuis 2006, dans le cadre de leur partenariat stratégique, pour la lutte contre l’analphabétisme en Algérie à travers la concrétisation de nombreuses actions et de projets conjoints.

Il s’agit notamment de la construction et la dotation en équipements pédagogiques de cinq centres d’apprentissage, de formation et d’insertion de la femme (AFIF) à El Khroub (Constantine), Temacine (Ouargla), Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), Tizi Ouzou et à Ain Bessam (Bouira), ainsi que l’instauration du Prix Ooredoo d’Alphabétisation qui récompense depuis 2013, des personnes et des institutions qui contribuent à la promotion du savoir et à la lutte contre l’analphabétisme.

La Journée Internationale d’Alphabétisation est aussi une occasion pour rendre hommage à la défunte Aïcha Barki, l’ancienne présidente de l’association IQRAA, décédée en mai dernier et qui a fait de la lutte contre l’analphabétisme, un combat quotidien durant plusieurs années.

Entreprise socialement responsable, Ooredoo réaffirme sa volonté d’accompagner l’association « Iqraa » dans ses nobles missions de lutte contre l’ignorance et la promotion du savoir et de la connaissance.