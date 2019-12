<span style='text-decoration: underline;'>Cérémonie religieuse à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Hommage au défunt général Major Gaïd Salah</span>

En hommage au défunt le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), une cérémonie religieuse a été organisée, hier à Aïn El Türck, à laquelle avaient pris part, citoyens et représentants de la société civile, les autorités civiles et militaires, les représentants des organisations d’enfants de chouhadas et de moudjahidines.

Une oraison funèbre fut prononcée à la mémoire du défunt, suivie de la lecture de la Fatiha. Une ambiance solennelle a caractérisé cette cérémonie, pleine d’émotion et lors de laquelle, les nombreux témoignages des citoyens ont été tout aussi émouvants envers celui qui fut un moudjahid de la première heure, avec un riche parcours au sein de l’ANP au service de cette Institution et de l’Algérie. Décédé lundi dernier, des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 79 ans, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le regretté de l’Algérie, « auréolé de ses louables actes et de ses hautes qualités et qui a tant aimé l’Algérie et l’a démontré par la parole et l’acte, marqué l’histoire par une position honorable et héroïque ayant permis de protéger le peuple et de sauver le pays d’une tempête qui l’aurait torpillé à un moment des plus difficiles de son histoire», est aujourd’hui commémoré par tout un peuple.

Karim Bennacef