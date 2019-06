<span style='text-decoration: underline;'>Béni-Douala (Tizi-Ouzou)</span>:<br><span style='color:red;'>Hommage populaire à titre posthume au chanteur Matoub Lounès</span>

Des dizaines de milliers de citoyens ont rendu hommage mardi dans le village de Taourirt-Moussa, commune de Beni-Douala (à 20 km au Sud de Tizi-Ouzou) au chanteur Matoub Lounes à l’occasion de la commémoration du 21e anniversaire de son assassinat, le 25 juin 1998.

Dès les premières heures de la matinée, une marée humaine a envahi la route menant de Tizi-Ouzou vers Béni-Douala, affluant de toutes les villages localités de la région et du pays pour aller se recueillir sur la tombe du chanteur rebelle assassiné par un groupe terroriste le 25 juin 1998. Ses portraits ornaient la procession et ses chansons fusaient à hautes décibels de tous les véhicules. Après le dépôt d’une gerbe de fleur sur le lieu de son assassinat à Tala-Bouanane, il a été procédé au dépôt de la première pierre de deux stèles commémoratives, l’une à sa mémoire, et l’autre à celle de son aîné, Amar Imache, militant de la cause nationale, natif de la région. Des femmes, des jeunes, dont certains sont nés après sa disparition, ont tenu à rendre un hommage appuyé au chanteur, appelé «le rebelle» qui avait consacré sa vie et son art à la défense «des humbles et des causes justes», souligne une dame drapée du drapeau national et du portrait du chanteur. Des militants politiques et associatifs et des artistes étaient également présents à cet hommage.