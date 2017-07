<span style='text-decoration: underline;'>Après une longue maladie</span>:<br><span style='color:red;'>Houari Aouinet n’est plus</span>

Quelques jours seulement après le décès de Blaoui el Houari, Oran dit adieu à un autre grand nom de la chanson oranaise Houari Aouinet. On savait l’homme très malade depuis de longs mois déjà, mais on espérait secrètement le voir prendre le dessus, mais malheureusement il n’en fut rien et l’attachant Aouinet devait rendre l’âme tard dans la soirée du vendredi 28 juillet à l’âge de 70 ans.

Houari Aouinet est né le 1er avril 1947 à Oran et allait faire étalage de tout son art dans les années 90 où le public algérien découvre un chanteur et un danseur hors paire qui allait faire bouger les foules au rythme de ses tubes de style marocain. Son accoutrement le distinguait de tous les autres artistes. En effet, Houari se produisait tout le temps habillé d’une kéchabia, une chachia et une sacoche en bandoulière et entamait des pas de danse endiablés qui faisaient la joie de ses nombreux admirateurs et admiratrices. Lors de sa maladie et de son hospitalisation à l’hôpital de la police à Oran, le défunt artiste avait reçu la visite de plusieurs personnalités aussi bien politiques qu’artistiques, mais aussi celles de simples citoyens qui ont tenu à le rencontrer et lui exprimer toute leur solidarité face à cette maladie qui le terrassait. Une preuve s’il en est de l’estime qu’avait ce sympathique chanteur auprès de ses fans et de tous les Oranais. Hier aussi, ils étaient nombreux à l’accompagner à sa dernière demeure au cimetière d’Ain el Beida. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, des autorités locales et d’une foule nombreuse composée de parents, proches, hommes de culture et des arts ainsi que des admirateurs du défunt. Tous, responsables et anonymes, ont tenu à lui rendre un dernier hommage et un dernier adieu. Ouest Tribune de son côté, direction et personnel, se joignent aussi au partage de cette douleur qui a frappé la famille du défunt et Oran dans son ensemble et prient Dieu d’accorder au défunt sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Nabil.G

Photos Adda















© OT / Adda





Une foule nombreuse accompagne le défunt à sa dernière demeure Le défunt chanteur populaire Houari Aouinet a été inhumé hier samedi après la prière du Dohr au cimetière d’Aïn El Beïda d’Oran. La cérémonie d’inhumation s’est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, des autorités locales et d’une foule nombreuse composée de parents, proches, hommes de culture et des arts ainsi que des admirateurs du défunt. Au domicile mortuaire et tout le long de la matinée de ce samedi, de nombreuses personnes sont venus présenter leurs condoléances à la famille du défunt. Karim, fils de l’artiste disparu, ne tarissait pas d’éloges pour son père. «Il était formidable. C’était le meilleur des pères. Un être très sensible et généreux. Il n’hésitait pas à se déplacer, avec ses propres moyens, en dehors de la wilaya d’Oran, pour animer gratuitement des soirées et des fêtes familiales aux profit des personnes démunies», indique-t-il. L’ancien arbitre international Belhafed Mohamed qui a bien connu Houari Aouinet évoque, quant à lui, une autre face de l’artiste : celui du sportif. «Je l’ai connu à travers le football. Il était l’un des artisans des écoles de football à Oran. Il était un fan du football. Un être dynamique, jovial et bon vivant. Il avait un esprit de jeune», se souvient-il. Le poète Mekki Nouna, chantre du melhoun et un défenseur acharné du patrimoine immatériel d’Oran, estime que le disparu Houari Aouinet est une perte pour la culture nationale. Mekki Nouna partage de nombreux souvenirs avec le défunt. «Nous avons animé plusieurs soirées ensemble aussi bien au niveau national qu’à l’étranger. En 2005, nous étions programmés dans plusieurs villes de l’Hexagone dans le cadre de l’année de l’Algérie en France. La troupe +Mahboub+ de Karkabou nous a accompagné à Marseille, Grenoble, Montpellier et Paris. Houari Aouinet était un bon vivant. Il semait la joie et le bonheur autour de lui et savait susciter l’adhésion du public, partout là où il se produisait», soutient Mekki Nouna. Le responsable de l’Office des droits d’auteur (ONDA) d’Oran, Belhachemi Boussif, a assuré, pour sa part, que l’organisme qu’il représentait a toujours suivi le défunt tout le long de sa maladie. Il a également rappelé que l’artiste a un riche patrimoine constitué de reprises de chansons puisées du patrimoine musical maghrébin. «Ce qui faisait sa particularité et sa renommée», précise-t-il.