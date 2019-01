<span style='text-decoration: underline;'>Fête à l’orphelinat de Misserghine </span>:<br><span style='color:red;'>Houari Galbe a mis de l’ambiance</span>

L’orphelinat de jeunes filles de Misserghine qui prend en charge 130 pensionnaires filles venues de tout l’ouest du pays, est situé au village de Misserghine (ce pensionnat très bien entretenu existe depuis longtemps et accueille toutes les jeunes filles adolescentes ayant connu des problèmes divers et familiaux. Et à l’occasion du nouvel an 2019, l’association Nihal médico-social que dirige madame Rais Ali Asma, a eu l’initiative de commencer l’année par la première action caritative en faveur de l’orphelinat de jeunes filles de Misserghine et en une semaine, la dynamique madame Rais Ali a organisé cette fête en faveur des jeunes filles de cet orphelinat et bien sûr les responsables ont consenti et ont œuvré pour la réussite de cette fête.

Madame Rais Ali a vu grand en invitant le grand chanteur et populaire oranais Houari Galbe qui a créé une grande ambiance en faisant danser et chanter tout le monde où la joie était visible sur tous les visages des pensionnaires. Et lors de la pause café, du thé et du café furent servis avec baghrir, m’semen et mille feuilles. On a également constaté la présence de plusieurs membres de l’APW et d’invités de l’association. Puis, la cérémonie devait continuer par la célébration de plusieurs anniversaires des natifs du mois de janvier où une grande tarte fut partagée.

Madame Rais Ali a remis les cadeaux aux responsables de l’orphelinat afin de les remettre aux intéressées, selon l’âge. L’ambiance devait continuer avec l’infatigable Houari Galbe qui semble être omniprésent à chaque événement qui se passe à Oran où il ne refuse jamais de se produire pour des actions sociales, et le pseudonyme de Houari Galbe lui va bien et confirme sa générosité en faveur de la bonne cause. Ainsi, l’association «Nihal» de madame Rais Ali Asma, commence bien l’année 2019 et nous lui souhaitons beaucoup de bonnes actions ainsi que beaucoup de succès à notre sympathique chanteur populaire Houari Galbe et bonne année 2019 pour tout le peuple algérien.

Adda.B