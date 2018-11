<span style='text-decoration: underline;'>Internet </span>:<br><span style='color:red;'>Houda Feraoun annonce la baisse des prix et la hausse du débit</span>

La ministre des TIC, Imane Houda Feraoun, a annoncé jeudi, «une baisse des coûts de l’internet» en parallèle à une hausse de son débit et ce, rien que pour répondre aux attentes des citoyens et aux abonnés.

La ministre qui intervenait sur les ondes de la Radio chaîne 3, a précisé que «le débit internet minimum chez Algérie Télécom passera automatiquement de 1mbps à 2mbps pour une tarification de 1600 DA/mois.» Elle dira en outre, que ceux disposant déjà d’un débit internet de 2mbps, ils peuvent choisir entre ne plus payer que 1600 DA/mois à partir du 01 Janvier 2019 ou de passer à l’offre à 4mbps à 3200 DA/mois et de bénéficier de deux cadeaux en effectuant leur demande entre le 10 Novembre et le 10 Décembre 2018.

Pour Mme Houda Feraoun, ces améliorations et ces développements du réseau Internet en Algérie, visent à offrir aux Algériens un débit de bonne qualité à des prix abordables. La ministre a soulevé ainsi, la particularité de l’Algérie, qui selon elle, est disposée d’un réseau étendu, permettant une connexion à qualité égale, de l’ensemble des habitants des zones urbaines et rurales, y compris celles jouxtant les frontalières nationales. D’ailleurs, elle a rassuré les citoyens notamment les abonnés d’AT, sur l’amélioration de l’internet et ce, après la prochaine entrée en service de deux câbles sous-marins à fibres optiques, en cours d’installation entre l’Europe et l’Algérie.

La ministre a rappelé que l’Algérie est stigmatisée par rapport à toutes les défaillances qu’ont tous les réseaux d’internet par le monde, mais avec tous les investissements et la mise à niveau, Algérie Télécom est non seulement arrivée à améliorer la qualité de service, mais également à étendre son réseau. «Algérie Télécom a la charge d’assurer la continuité du réseau ainsi que son déploiement. Les câbles sous-marins seront branchés avant la fin de l’année», précise la ministre avant d’ajouter «étant donné que le réseau est déjà étendu, Algérie Télécom peut se permettre de supporter cette baisse. Selon Mme Houda Feraoun, l’entreprise a réalisé en 2017, un résultat de 15 milliards de dinars. Les investissements de l’entreprise ont dépassé les 25 milliards de dinars durant ces deux dernières années. Par ailleurs, elle indique que 3 millions d’utilisateurs sont connectés par l’intermédiaire du réseau fixe, 1 million parmi eux ne bénéficient que d’une connexion de 1 mégabit.

Déploiement en force de l’Internet au grand Sud

Par ailleurs, les projets e-éducation et e-santé, utilisant les capacités du satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1 dans les domaines de l’Education (e-éducation) et de la Santé (e-santé), ont été présentés jeudi à Adrar. Une démonstration de ce programme relatif aux projets e-éducation et e-santé via Alcomsat-1 a eu lieu en présence de Mme Feraoun et de la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, ainsi que de représentants du corps diplomatique agrées en Algérie.

Deux sites pilotes ont été choisis pour effectuer les premiers tests des projets e-éducation et e-santé, en l’occurrence l’école Othmane Ibn Afane et l’établissement public hospitalier 120 lits d’Adrar, qui tous deux ont pu être interconnectés avec des établissements similaires du nord du pays, et ce, par la fourniture de services d’interconnexion à large bande VSAT pour des applications de télécommunications.

Les projets pilotes d’interconnexion via un réseau local, visent à relier pour ce qui est de l’e-éducation, tous les établissements de l’éducation avec l’administration centrale, les élèves et leurs parents, de même pour l’e-santé qui permet de relier l’ensemble des acteurs de la santé à travers tout le territoire national, «avec la garantie de liaisons satellitaires de haute disponibilité et des applications de qualité au profit de l’ensemble des utilisateurs».

Alger: Noreddine Oumessaoud