<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Poste </span>:<br><span style='color:red;'>Houda Feraoun annonce la permanisation de plus de 5000 employés</span>

Les employés d’Algérie Poste recrutés dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes, en disposant de contrats déterminés, seront permanisés prochainement. Il s’agit de plus de 5000 travailleurs, concernés par ce nouveau dispositif annoncé hier par la ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imene Faraoun.

Intervenant hier sur les ondes de la chaine III de la Radio nationale, la ministre a affirmé que «Le Conseil d’administration réuni le 24 juillet dernier, a validé le principe de la permanisation d’un peu plus de 5000 travailleurs d’Algérie Poste (AP), qui sont aujourd’hui en situation de travail précaire» a-t-elle annoncé. Donnant plus de détails, la ministre a affirmé qu’il y a 2.600 parmi eux qui ont été embauchés au titre d’un contrat de travail aidé (CTA) et 3.600 autres sous celui du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP).

Ces derniers occupent la fonction de facteur et agent au niveau des bureaux de poste néanmoins, ces employés n’ont aucune garantie de reconduction quand leurs contrats arrivent à terme. «Le principe qui a été proposé lors dudit Conseil d’administration, c’est de leur donner dès aujourd’hui, la garantie qu’aucun d’entre eux ne verra son contrat rompu lorsqu’il arrivera à échéance» a précisé la ministre. Celle-ci affirme que ces travailleurs seront recensés pour déterminer ceux qui sont prioritaires. «Les prioritaires sont ceux dont le contrat arrive à échéance en 2017, sont recensés tout de suite» a-t-elle expliqué en ajoutant que les autres seront permanisés progressivement. «Le processus de permanisation dépendra de plusieurs facteurs à savoir notamment l’ancienneté, le diplôme, entre autres». Houda Feraoun a affirmé que l’ensemble des travailleurs contractuels sera régularisé dans le courant de 2019, période durant laquelle leurs contrats arriveront à échéance.

Mme Feraoun relève par ailleurs, que l’entreprise Algérie Poste souffre présentement d’un sérieux déficit en moyens humains, en raison du départ à la retraite de 4.000 agents qui n’ont pas encore été remplacés. «Et même si cela venait à se faire» ajoute-telle, celui-ci sera loin d’être comblé, les 3.400 bureaux de poste disséminés à travers le pays ne comptant que 3.400 facteurs seulement.

C’est ce manque, relève-t-elle, qui fait que le service de distribution du courrier et celui des colis «ne fonctionnent pas correctement». A ce problème elle ajoute le mauvais fonctionnement de la logistique, le manque d’optimisation des circuits et d’automatisation du tri du courrier, de même qu’un «peu trop de négligence» en matière d’acheminement du courrier et des colis. Elle assure, cependant, que ces imperfections seront réparées après l’acquisition de véhicules, celle d’équipements de tri automatique des lettres et une meilleure gestion de centres de tri du courrier.

Soulignant une fois de plus, «la plus grande faiblesse» d’Algérie poste du fait de l’insuffisance en moyens humains elle fait part du lancement dans le courant de l’année 2018, d’un vaste plan de recrutement de «quelques milliers» d’agents.

Alger: Samir Hamiche