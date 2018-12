<span style='text-decoration: underline;'>TIC et écosystème</span>:<br><span style='color:red;'>Huawei Algérie organise sa première rencontre avec ses partenaires</span>

Huawei Algérie et son distributeur officiel MC3, ont organisé jeudi, la 1ère Conférence de «Huawei partnaire et ecosysteme d’Algérie» au niveau du Centre de conférence international.

Ainsi, près de 130 partenaires de toute l’Algérie se sont réunis pour discuter de la stratégie locale de développement de l’écosysteme des TIC et partager leur expérience de la construction de canaux. Cette conférence est la première manifestation de partenariat écologique entre Huawei et des partenaires locaux en Algérie, lors de laquelle les réalisations en matière de construction écologique en 2018 ont été annoncées et une nouvelle stratégie pour les partenaires écologiques en 2019 a été publiée. C’est la première fois que le fournisseur de solutions TIC TOP 1 de Huawei définit sa stratégie d’éco-environnement sur ce marché stratégique en Algérie.

Lors de la conférence, les responsables de Huawei ont annoncé une série de nouveaux programmes conçus pour aider les chaînes locales, en développant leurs activités et renforcer leurs capacités. L’objectif est d’aider leurs partenaires à offrir davantage de produits et services à valeur ajoutée aux utilisateurs. L’événement a également montré que Huawei avait achevé avec succès la phase initiale de construction de l’écosystème en Algérie et était entrée dans une période de croissance globale.

Lors de la conférence, le directeur général de Huawei Algérie a assuré que son entreprise «continuerait à renforcer sa coopération avec ses partenaires écologiques locaux et ses partenaires locaux spécialisés dans les TIC, afin de créer un écosystème à long terme axé sur l’ouverture, la coopération et le gagnant-gagnant.» À travers cette conférence, Huawei Algérie a démontré son développement à long terme, ses investissements actifs et sa coopération gagnant-gagnant en Algérie. Cela apportera des changements positifs à l’environnement écologique du secteur des TIC en Algérie et favorisera efficacement le développement de l’industrie des TIC en Algérie.

Par ailleurs, il a été question de rappeler lors de ses différentes interventions que l’entreprise Huawei Algérie emploie pas moins de 500 personnes dont 83% sont algériens, sans oublier les quelques 3000 emplois directs et indirects. Pour les responsables de Huawei, leur entreprise ambitionne de mettre tous les moyens nécessaires pour développer le réseau de la 5 eme génération du haut débit mobile dans notre pays, en mettant un accent particulier sur l’écosystème des futurs réseaux 5G.

Huawei compte créer 30 académies de formation des ingénieurs et techniciens dans un avenir proche. D’ailleurs, une convention a été signée au cours de mois avec l’Université des sciences et technologies d’Alger et l’école supérieure de l’informatique pour la mise en place d’un laboratoire et l’accompagnement des étudiants.

En 2017, le chiffre d’affaires de Huawei a atteint 92 milliards de dollars américains, se classant ainsi au 72 eme rang des TOP 500 mondiaux. Le chiffre d’affaires de Huawei en 2018 dépassera les 100 milliards de dollars. Derrière cette forte croissance, se cache la stratégie «plate-forme + écologique», c’est-à-dire «la recherche et le développement technologiques sont la garantie de la plate-forme et les partenaires sont la priorité numéro un». Les activités d’entreprise de Huawei ont augmenté de plus de 45% au cours des trois dernières années et la contribution de ses partenaires est de 76%. Huawei compte plus de 12 000 partenaires mondiaux et plus de 400 partenaires de solutions.

À l’heure actuelle, Huawei se concentre sur cinq secteurs principaux: gouvernement, finance, pétrole et gaz, électricité et éducation. Les partenaires communs offrent des solutions complètes pour aider les clients à accélérer la transformation numérique et à générer des avantages économiques.

Alger: Noreddine Oumessaoud