<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique: </span>:<br><span style='color:red;'>Huawei Algerie prévoit la création de 30 académies</span>

L’ équipementier et leader des TIC chinois, Huawei Algerie s’est lancé dans la formation de jeunes algériens et ce, à travers la signature de plusieurs accords avec des universités et écoles supérieurs en Algérie.

Ainsi, et suite à la signature d’un accord de coopération entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Huawei Telecommunications Algeria, visant la création de “l’Académie d’Excellence en Algérie”, il a été question de créer lundi soir une académie et ce, en collaboration avec l’Ecole nationale supérieure d’Informatique et l’Université des sciences et des technologies Houari Boumediene. “Nous constatons que dans la construction de l’écosystème national des TIC en Algérie, un grand nombre de talents de haut niveau est nécessaire de toute urgence”, avaient indiqué des responsables au sein de Huawei Algerie. C’est ainsi que le géant de la télécommunication s’est engagé à apporter un plus à la formation des universitaires en mettant à leur disposition le savoir-faire chinois.

Dans le cadre de ce projet, Huawei va déployer des laboratoires dotés des dernières technologies et seront équipés des dernières solutions et « cloud desktop » afin que les étudiants puissent faire l’expérience et pratiquer les dernières technologies TIC. Selon les mêmes responsables, “Huawei souhaite aider ces étudiants à mettre un pont entre les études théoriques et la carrière professionnelle et ce, pour accroître la compétitivité de l’emploi et partager la croissance rapide de Huawei en Algérie.”.

D’ailleurs, l’équipementier chinois projette de créer d’ici 2020 pas moins de 30 académies TIC en Algérie qui auront pour mission de prendre en charge 1500 étudiants des universités algériennes chaque année. Il est également prévu que l’entreprise chinoise proposera des opportunités de formation et partagera des informations sur des talents avec des partenaires algériens pour les aider à améliorer leur employabilité. Huawei Algérie lancera prochainement un système de formation à la certification destiné aux professionnels et aux experts des agences gouvernementales.

À rappeler que Huawei Algerie avait déjà formé et certifié 20 professeurs avant d’entamer la deuxième phase durant laquelle 100 professeurs seront formés et certifiés, en plus des centaines d’étudiants qui bénéficieront des connaissances des professeurs. Ainsi, Huawei Algérie utilisera les examens de certifications et les compétitions TIC pour sélectionner des talents algériens qui bénéficieront des stages offerts par le géant mondial des nouvelles technologies au sein même des établissements de formations en Chine. L’Algérie a besoin de plus de 150.000 talents dans le secteur des TIC à l’horizon 2025.

Huawei ICT Academy offre la possibilité de participer à la Huawei ICT Competition, une compétition nationale et internationale en technologies de pointe qui se déroule au siège de la compagnie à Shenzhen. Ainsi, Huawei ICT Competition 2018 a réussi à rassembler 40 000 étudiants de 32 pays.

Pour rappel, Huawei ICT Academy (https://www.huaweiacad.com/) se définit comme un programme de formation en TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) dédié aux universités et ouvert sur le marché international. À ce jour, Huawei a coopéré avec plus de 300 universités à travers le monde, faisant intervenir plus de 400 ICT Academy Instructors et formant plus de 12 000 étudiants par an.

Alger: Noreddine Oumessaoud