<span style='text-decoration: underline;'>Développement des TIC en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Huawei s’engage à créer une Académie d’Excellence</span>

Le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei annonce la création en Algérie d’une Académie d’excellence dont l’objectif est de contribuer au développement des TIC.

Cette annonce a été faite lundi soir au cours de la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et Huawei Telecommunications Algeria. La création de cette Académie est prévue pour le mois de novembre de l’année en cours. « L’accord permet à Huawei Algérie, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, d’établir de concert avec l’Ecole Nationale supérieure d’Informatique et l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, une Académie d’Excellence qui sera mise en service au mois de novembre prochain », annonce la firme chinoise dans un communiqué.

Durant ces dernières années, Huawei Algérie a déjà réussi conjointement le Cloud Data Center du Ministère de l’Enseignement Supérieur, ce qui est non seulement le départ de la coopération entre Huawei et le Ministère, mais aussi la première contribution de Huawei à l’éducation algérienne. « En tant que leader mondial de solutions TIC, Huawei s’engage à apporter du numérique à chaque personne, chaque maison et chaque organisation pour construire un monde intelligent où tout est connecté », a précisé le géant chinois.

A ce titre, Huawei s’attache en particulier à l’investissement dans la R&D. Chaque année, 15% des revenus du groupe est investi dans la R&D, soit au total 60 milliards de dollars pendant les dix dernières années. Nous disposons dans le monde entier de 26 centres de R&D et d’une équipe de 80 000 experts travaillant dans ce champ, ce qui nous permet de devenir le leader des technologies de pointe telles que 5G, IoT et Intelligence Artificielle. Jusqu’à l’année 2017, Huawei est classée le 72ème parmi TOP500.

Huawei a crée 2000 postes d’emploi en Algérie

« Huawei Algérie a un total de 534 employés dont 83% sont algériens. En 2017, Huawei a créé plus de 2 000 postes en Algérie et formé plus de 7 000 ingénieurs. De plus, Huawei Algérie a contribué aussi au développement du secteur télécom et à la transformation numérique de plusieurs secteurs », a affirmé la firme chinoise.

« L’Algérie est le pays prioritaire de Huawei et nous sommes ravis de constater que le secteur des TIC a réalisé de grands succès en Algérie au cours des trois dernières années, en particulier le Ministère de l’enseignement supérieur qui a joué un rôle important dans la promotion de la transformation numérique du secteur de l’éducation Nous constatons que dans la construction de l’écosystème national des TIC en Algérie, un grand nombre de talents de haut niveau est nécessaire de toute urgence. Pour les étudiants, l’opportunité d’apprendre et de mettre en pratique les dernières technologies est devenue très importante », précise la même source. Et d’ajouter « Huawei souhaite aider ces étudiants à mettre un pont entre les études théoriques et la carrière pour accroître la compétitivité de l’emploi et partager la croissance rapide de Huawei en Algérie. En tant que projet d’excellence de formation aux TIC initiés par Huawei, Academy Excellent a déjà réalisé dans 685 universités de plus de 30 pays jusqu’à 2017 ». « Plus de 15 000 étudiants ont participé à la Compétition mondiale de TIC de Huawei après la formation de Academy Excellent. Afin de mieux mettre en œuvre la responsabilité sociale et le rôle de promoteur algérien de l’industrie des TIC en Algérie, Huawei a choisi de coopérer avec le ministère de l’Enseignement supérieur et deux universités pour mettre en œuvre conjointement le projet de Academy excellent pour la première fois », a conclu la marque chinoise.

Alger: Samir Hamiche