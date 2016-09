<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis | 7ème journée</span> :<br><span style='color:red;'>Huis clos confirmé pour le derby MC Alger-USM Alger</span>

Le derby de la capitale entre le MC Alger et l’USM Alger, prévu en octobre prochain comptant pour la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football se «jouera bel et bien à huis clos», a affirmé mardi le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj.

Le derby algérois entre le MCA et l’USMA se jouera bel et bien à huis clos. La sanction prise par la commission de discipline est confirmée et le recours déposé par le MCA a été rejeté», a indiqué à l’APS le premier responsable de l’instance dirigeante de la compétition. Le MCA a été sanctionné d’un match à huis clos après les incidents ayant émaillé le match contre la JS Kabylie à Tizi- Ouzou (0-0) disputé le 20 août dernier, comptant pour la 1re journée du championnat. Le MCA purgera cette sanction à l’occasion du derby contre l’USMA coïncidant avec la 7e journée, car le club aura d’abord à consommer les deux matchs à huis clos dont il avait écopé en fin de saison passée en raison des dépassements survenus pendant et après sa rencontre à domicile contre l’ES Sétif (2-2) dans le cadre de la 30e et dernière journée. «La direction du MCA a déposé un recours au niveau de la fédération algérienne (FAF) avec l’espoir de voir ce huis clos levé, alors que les règlements relatifs à cette situation sont fermes et les décisions ne sont pas susceptibles de recours», a ajouté Kerbadj. Et d’ajouter : «Privé le public d’une telle affiche qui a toujours tenue ses promesses est regrettable, mais à chaque fois une partie de supporters irresponsables qui gâche la fête», a-t-il conclu. Le MCA purgera son premier match à huis clos ce samedi lors de la réception du CA Batna au stade Omar-Hamadi d’Alger.