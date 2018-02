<span style='text-decoration: underline;'>Boxe | Championnat arabe (juniors): </span>:<br><span style='color:red;'>Huit Algériens dans le dernier carré, Douibi (75 kg) en finale</span>

Huit boxeurs algériens seront en lice samedi pour le compte des demi-finales de la 3e édition du championnat arabe des nations qui se déroule au Caire en Egypte (2-6 février), alors que Douibi Farid (75 kg) s’est qualifié directement en finale. La première journée de la compétition a vu l’élimination de Boualem Islam (52 kg), alors que Douibi s’est hissé en finale après le forfait de son adversaire dans le dernier carré. L“Algérie est représentée à ce rendez-vous arabe par dix boxeurs, en l”occurrence Hichem Maouch (49 kg), Boualem Islam (52 kg), El Karia Mohamed Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg), Sikilli Rahmen (64 kg), Fassi Ahmed Djamel (69 kg), Douibi Farid (75 kg), Ahmed Berket (81 kg), Hassid Mohamed Amine (91 kg) et Aiffa Abdennour (+91 kg). Les jeunes boxeurs algériens, dont la moyenne d“âge ne dépasse pas les 18 ans, avaient effectué un stage de préparation qui a duré 15 jours au Complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger). Outre l“Algérie et l“Egypte (pays organisateur), 11 pays prennent part à la compétition. Il s”agit des Emirats arabes unis, de l”Arabie saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, du Soudan, de la Tunisie et du Maroc.