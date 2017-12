<span style='text-decoration: underline;'>Un road trip pour la presse à l’occasion de son cinquantième anniversaire</span>:<br><span style='color:red;'>IBIS pour le tourisme domestique</span>

A l’occasion du 50ème anniversaire de son existence, le groupe Accord Hôtel a organisé pour la première fois, un voyage touristique en faveur de la presse écrite et audio-visuelle à Tlemcen et Oran où sont implantés deux IBIS sur les cinq en Algérie. La délégation constituée d’une vingtaine de journalistes d’Alger et d’Oran (journalistes photographes et caméramans).

Ce voyage pour faire découvrir aux journalistes les hôtels accord-IBIS et mettre en actualité les monuments historiques que recèlent les villes de Tlemcen et d’Oran. Ainsi, le voyage fait en Bus afin de connaître mieux les paysages d’Alger.

Le trajet s’est passé dans une bonne ambiance, bien orchestré par Karima Nekka chef de département relation presse de IM Interface Médéa 1ère étape à l’hôtel IBIS de Tlemcen, 120 chambres très chaleureuses, accueil du personnel et de l’encadrement. Puis, une conférence de presse animée par Narimen Morsi, responsable de communication et du marketing du groupe Accor Algérie qui devait présenter l’activité et les projets de cette chaine, tandis que monsieur Pierre Alain Bignalet directeur des deux IBIS d’Oran et Tlemcen, devait présenter l’activité de ces deux IBIS de l’Ouest. La responsable de communication du groupe Narimen Morsi, à la sculpture de mannequin, semble dominer son sujet et a beaucoup des chiffres sur le groupe dans le monde et en Algérie en particulier. Beaucoup de questions furent posées à ce sujet qui trouveront réponse qui ont satisfait les journalistes. Tandis que les directeur monsieur Pierre Alain Bignalet, devait parler de l’environnement des hôtels IBIS (les monuments historiques à mettre en ligne pour attirer une clientèle familiale domestique. Nous allons plus loin en proposant des services personnalisés en organisant des événements haut de gamme. Pour les deux IBIS l’origine des clients et pour Oran 86% d’Algériens et 14% d’étrangers, pour Tlemcen 25% d’étrangers et 75% d’Algériens.

Pour Tlemcen, 75% business et 25% loisirs. Pour Oran, 96% business et 4% loisirs. Mais au vu des chiffres, le groupe Accor Hôtel semble bien se porter et beaucoup de projets sont en voie. En ce qui concerne l’invitation à la presse, le séjour à Tlemcen a plu à la presse qui a apprécié les chambres d’hôtels IBIS Tlemcen, son restaurant chaleureux avec une bonne cuisine, son ambiance et le service d’un personnel qualifié et dévoué, mais aussi également, la visite des grottes merveilleuses de Aïn Fezza, des ruines de Mansourah et les hauteurs de Lala Setti; de même que le restaurant l’Equinoxe. Ces visites guidées étaient programmées par l’agence “Habibas’’ et à Oran, la délégation a séjourné à l’hôtel IBIS Oran, et a visité le belle gare d’Oran, la bibliothèque (Cathédrale), la place du 1er Novembre, le “Royal Hôtel’’, ses chambres et son SPA, avant de grimper sur les hauteurs du Murdjadjou et Santa Cruz.

Dans l’hôtel IBIS Oran, également tout le personnel semble dévoué aux services de la clientèle et au self-service du buffet, l’embarras du choix et à tous les goûts, tout en écoutant un groupe musical qui met une ambiance familiale. La délégation de journalistes était contente de ce séjour et a apprécié les hôtels IBIS et ses restaurations et semble être l’avenir de l’hôtellerie en Algérie où tout est simple, chaleureux et accueillant.

Adda.B