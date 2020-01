<span style='text-decoration: underline;'>Suite à un litige familial à El Kerma</span>:<br><span style='color:red;'>Il blesse son ex-épouse et tue son beau-frère</span>

Il blesse son ex-épouse et tue son beau-frère

Suite à un litige familial à El Kerma : Il blesse son ex-épouse et tue son beau-frère

Un homme âgé d’une trentaine d’années, a assené un coup de couteau à son beau-frère âgé seulement de 16 ans, qui est venu en secours pour sa sœur aînée qui est l’ex-femme du mis en cause, a-t-on appris hier de sources policières. En effet, suite à un litige familial, l’auteur a eu une dispute verbale avec son ex, qui a mal tourné et qui s’est vite transformé à une bagarre.

Le mis en cause a blessé la femme et a poignardé son petit frère de 16 ans. Ce dernier, a rendu l’âme en arrivant aux urgences médicales. Aussitôt alertés, les éléments de la police de la sûreté urbaine extérieure d’El Kerma, ont réussi à mettre la main sur l’auteur de ce crime juste quelques heures après les faits. L’affaire suit son cours.

Fériel.B