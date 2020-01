<span style='text-decoration: underline;'>Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Il dépose plainte pour agression et se fait arrêter pour meurtre</span>

Un jeune homme, qui s’est présenté à la sûreté de daïra d’Ifri Ouzellaguene, à 65 km à l’ouest de Bejaia pour se plaindre d’une supposée «agression dont il a été victime» a été arrêté avant même d’en sortir, ayant été confondu pour son implication présumée dans la mort d’un de ses voisins, apprend-t-on mardi de la sûreté de wilaya.

Le mis en cause a été soupçonné d’être l’auteur d’une agression caractérisée contre un de ses voisins, à hauteur de la polyclinique de la localité, lui portant plusieurs coups de pieds à la tête et au visage, le blessant grièvement. Bien qu’évacuée rapidement à l’hôpital de la ville voisine d’Akbou, la victime a succombé à ses blessures, a-t-on indiqué. Et ce n’est qu’une fois, la mauvaise nouvelle connue, qu’il a daigné se présenter au commissariat en invoquant une prétendue agression par des inconnus. Mais la police, dans ce laps de temps avait avancé dans son enquête et le recueil, notamment, des témoignages en relation avec le meurtre. L’agresseur était déjà dans le collimateur et s’est fait livrer sans s’en rendre compte, a-t-on ajouté. Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt pour «coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort». Dans ses aveux, il a affirmé avoir agi «en réaction à des provocations et insultes proférées à son encontre par la victime, qui aurait été en état d’ébriété», a précisé la même source