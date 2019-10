<span style='text-decoration: underline;'>Mrs Jean-Michel SIARD et Mohammed MOULAY, experts internationau</span>:<br><span style='color:red;'>«Il est capital d’évaluer les acteurs les plus efficients pour la réussite des JM 2021»</span>

Rencontrés lors de leur passage à Oran, Mr Jean-Michel SIARD, consultant indépendant et Responsable de développement de projets de production décentralisée (Micro éolien, biomasse, photovoltaïque et solaire thermique)et Mr Mohammed MOULAY, Ex cadre de l’industrie pharmaceutique française (Institut Pasteur, SANOFI), 33 ans d‘expérience dans le développement et le marketing, considèrent que, « les enjeux étant spécifiques, aujourd’hui, la réussite de ce type d’événement que sont les JM de 2021 qu’abritera la ville d’Oran, ne s’analyse pas seulement à l’aune de l’organisation de la logistique.

Le caractère « développement durable » et éthique du projet participe à l’évaluation positive du projet ». « C’est encore plus vrai encore pour un rassemblement sportif qui se doit de véhiculer à la fois les valeurs universelles du sport et l’image d’harmonie de l’homme avec son environnement », dira Mr Jean-Michel SIARD avant d’ajouter que « l’enjeu est toutefois d’intégrer de manière cohérente et coordonnée toutes les composantes environnementales du projet dans le choix des sous-traitants et partenaires, l’infrastructure et la logistique (énergie, traitement des déchets, mobilité des acteurs), l’évaluation du bilan du projet et la communication (le faire savoir) qui sera faite de son bilan environnemental ». Selon Mr Moulay Mohamed, « l’enjeu est donc double: assurer la verticalité et la profondeur des compétences pour chaque problématique (énergie, déchets, mobilité), proposer les synergies qui participent à une approche horizontale des problématiques exemple: déchets ». Et de renchérir : « les acteurs sont multiples, toutefois afin de ne pas dégrader la valeur environnementale du projet, ils devront satisfaire à 2 exigences, à savoir la compétence technique et leur engagement en matière d’éthique et de développement durable ».

De l’avis de nos deux experts, « Oran 2021 », est un évènement majeur. Placés sous le patronage du C.I.O, les jeux Méditerranéens, participent à la propagation des idéaux et principes de l’Olympisme tels que définis dans la Charte Olympique, contribuent au renforcement des liens d’amitié et de paix entre les jeunes et les sportifs méditerranéens, organisent des actions de développement et de coopération dans le domaine sportif, notamment en direction des pays qui en ont le plus besoin, afin d’aider à l’élévation du niveau de pratique et contribuer au développement du sport méditerranéen.

Pas moins de 25 pays, 30 disciplines (dont handisport), 4000 athlètes, 1000 juges, 1000 Officiels, 2000 journalistes, plusieurs milliers de bénévoles, plus de 200000 spectateurs attendus. Ceci est surtout, une formidable opportunité pour la ville organisatrice de mettre en valeur ses atouts, accueil et hospitalité, créativité et modernité. Forts, d’une part, de leur expérience dans le développement durable et de projets dans le domaine des énergies, les deux experts se proposent de contribuer à mettre en valeur les compétences de la ville et de ses centres d’excellence pour faire des Jeux Méditerranéens d’ORAN 2021, une référence sur le plan environnemental, et également accompagner la Ville et/ou le Comité d’Organisation des XIXèmes Jeux Méditerranéens dans l’élaboration de sa politique « Développement Durable », sa mise en œuvre, et la communication qui en sera faite.

D’autre part, jouissant d’importants contacts anciens avec les majors du secteur tout autant qu’avec des PME, leur proposition est de se positionner en qualité d’architectes de solutions, c’est à dire à la fois identifier et évaluer les acteurs les plus efficients face à chaque problématique (verticalité), et proposer les synergies les plus pertinentes (horizontalité).

Karim Bennacef