<span style='text-decoration: underline;'>Smara Abdennour, P/APC d’Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>«Il est impératif de réorganiser toute l‘administration»</span>

Selon Mr Smara Abdennour, le nouveau maire de la commune d’El Türck, la réorganisation de l’administration communale, au coté d’un certain nombre d’actions dont l’investissement, demeure la priorité de son exécutif.

© Ouest Tribune





S’exprimant quelques mois après son installation, Mr Smara a déclaré avoir retrouvé une administration chaotique, avec des services totalement désorganisés et un effectif surréaliste d’agents communaux qui dépasse les 450 individus, dont une centaine supplémentaire prêtée par l’APC de Bousfer, sans parler de la gestion du parc communal, retrouvé dans un état de délabrement total. « Nous nous attelons actuellement à dresser un inventaire sur l’état des lieux dans les différents secteurs, notamment celui scolaire, à titre d’exemple, où seule une école primaire était dotée, jusque là, d’une cantine pour les élèves». Pour le nouveau chef de l’exécutif communal, il va falloir trouver les ressources financières nécessaires pour rééquiper ces écoles en cantines. D’autre part, Mr Smara a indiqué, que le volet développement local, relève de l’urgence avec la promotion du partenariat dans le cadre de l’investissement touristique. « Nous préconisons un partenariat avec des investisseurs, et dans lequel, l’APC sera partie prenante, afin de renflouer nos caisses en recettes fiscales ». D’autre part, ce dernier, a fait savoir qu’actuellement un comité de concertation est en voie d’être mis en place et regroupera des représentants de la société civile, des notables et intellectuels de la ville, afin de créer un espace d’échanges d’idées qui constituera une force de propositions. « Nous sommes ouverts à toutes les suggestions susceptibles de contribuer à apporter une pierre à l’édifice de développement de notre commune », ajoutera Mr Smara. Par railleurs, et en matière de respect de la réglementation et des lois de la République, le nouveau maire d’Aïn El Türck, a annoncé qu’il ne permettra aucune transgression, notamment sur le plan du foncier, où des énormités ont été constatées, avec la profusion de constructions illicites. Enfin, notre interlocuteur, confiera que tous les dossiers sont prioritaires dans la commune d’Aïn El Türck, mais qu’il faudra avancer par palier, en tentant d’abord d’agir sur le cadre de vie des citoyens, pour passer ensuite aux questions essentielles.

Karim Bennacef