<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Gaïd Salah</span>:<br><span style='color:red;'>«Il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 septembre courant»</span>

En visite d’inspection et de travail à la 4ème Région militaire à Ouargla, le Général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné qu’il était «opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant» et que «les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi».

Le chef d’état-major de l’armée, a rappelé qu’il avait déjà insisté sur l’urgence de commencer la préparation de ces élections «J’avais abordé lors de ma précédente intervention, la priorité d’entamer sérieusement la préparation des élections présidentielles dans les quelques semaines à venir, et je confirme aujourd’hui, et partant de nos missions et prérogatives, ainsi que de notre respect de la Constitution et des lois de la République, que nous considérons qu’il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante», a indiqué le Vice-ministre de la Défense nationale. Le général de Corps d’Armée n’a pas manqué dans ce cadre précis, de saluer «les efforts fournis par l’instance nationale de la médiation et du dialogue» et à mettre en valeur ce qu’il a qualifié de «résultats encourageants qu’elle a obtenus en si peu de temps, sur la voie du dialogue sérieux, constructif et objectif».

Ahmed Gaïd Salah a renouvelé, encore une fois, son appel pour «aller de l’avant pour rapprocher les points de vue, unifier les visions et trouver des mécanismes à même de concrétiser l’approche insistance, qui consiste en l’accélération de l’organisation des élections présidentielles, notamment en installant rapidement une instance nationale indépendante pour la préparation, l’organisation et la surveillance des élections, qui supervisera toutes les étapes du processus électoral, ce qui requiert également la révision de quelques textes de la loi électorale pour s’adapter aux exigences de la situation actuelle, et non pas une révision totale et profonde qui toucherait tous les textes, tel que revendiqué par certains, ce qui prendrait beaucoup de temps».

«Ces élections qui représentent un rendez-vous d’importance dans l’histoire de l’Algérie, qui apportera davantage de progrès sur la voie de l’instauration de l’Etat de droit. A propos de l’Etat de droit, nous saluons de nouveau les hommes loyaux de la justice, auxquels nous renouvelons notre engagement à les accompagner et à les soutenir, et nous saluons leur courage et leur détermination à s’acquitter de leurs nobles missions, conformément à la loi, en ouvrant tous les dossiers, sans exception, avec la ferme volonté de combattre la corruption et de l’éradiquer définitivement de cette terre pure. Nous valorisons également la démarche qui consiste à imposer la discipline et la rigueur, et à retrouver la notoriété de l’Etat; un objectif qui devient aujourd’hui plus qu’une exigence pour corriger les erreurs et réorienter le processus de construction dans le bon sens.

Dans le même contexte, et afin de mettre en échec le pari de la bande et ses acolytes pour perturber la prochaine rentrée scolaire, en semant le doute et la confusion chez les écoliers et leurs parents, les efforts du Gouvernement se poursuivent pour réunir les conditions adéquates pour faire de cette rentrée scolaire une réussite. En effet, le Gouvernement a pris toutes les mesures et réuni tous les moyens matériels et humains pour garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, notamment en rehaussant sensiblement la prime scolaire; une mesure à même de renforcer le rôle de l’Etat et son souci de réduire les charges des écoliers et de leurs parents», a aussi déclaré le chef d’état major de l’armée.

«L’Algérie a été et restera visée par ses ennemis»

Dans le même registre, Ahmed Gaid Salah a indiqué que l’Algérie, et au regard de plusieurs considérations, a été et restera visée par ses ennemis, qui n’ont pas hésité à conspirer secrètement et en public pour entraver le travail du Gouvernement et des institutions de l’Etat, et pour créer une situation d’impasse et d’effervescence dans le front sociétal, dans l’espoir de faire aboutir leurs visées et objectifs malveillants, afin d’obstruer le processus de dialogue national et éterniser la crise:

«A ce titre précisément, dira Gaid Salah, je sais pertinemment que vous êtes pleinement conscients que l’Algérie, et au regard de plusieurs considérations, a été et restera visée par ses ennemis, qui ne veulent pas de sa prospérité économique, sociale, scientifique et technologique, ni qu’elle soit forte et protégée. L’arme de ces ennemis, pour ce faire, est de tenter de nouveau de priver le peuple algérien de tous les facteurs qui font sa force, qui consistent essentiellement en les composantes de son identité, ses constantes nationales et ses valeurs, notamment celles inspirées de la Glorieuse Révolution de Novembre et de son tissu social cohérent.

Cette cohésion qui a dérangé la bande, qui n’a pas hésité à conspirer secrètement et en public pour défaire et couper ses liens, en s’appuyant sur ses acolytes disséminés dans les structures des différentes institutions, lesquels ont eu pour mission d’entraver l’action du Gouvernement et des institutions de l’Etat, et créer une situation d’impasse et d’effervescence dans le front sociétal, dans l’espoir de faire aboutir leurs visées et objectifs malveillants d’obstruer le processus de dialogue national et de pérenniser la crise, au moyen de propagande et d’idées sournoises qu’ils diffusent en permanence sur la scène politique et médiatique, sous prétexte de la liberté d’expression garantie par la Constitution, mais ils ont omis, de manière volontaire, que cette liberté ne doit en aucun cas outrepasser ses limites et l’étique d’usage, en descendant vers des niveaux aussi bas que l’insulte, la diffamation et les accusations infondées; des pratiques qui ne sont tolérées ni par la loi, ni par l’étique ni par les us».

Par ailleurs, le Vice-ministre de la Défense a rappelé qu’une campagne insidieuse est menée contre l’armée nationale «l’acharnement sur l’Institution Militaire fait partie d’un plan abject, dont l’objectif est de bloquer et neutraliser le rôle de l’Armée, qui a donné un exemple à tous, en termes de dévouement, de loyauté et de protection de la patrie, et a prouvé sa capacité à consacrer le lien solide entre le peuple et son Armée. Son Commandement était le premier à répondre aux revendications populaires avant toute autre partie, ce qui a menacé les intérêts de la bande et de ses acolytes et mis en échec leurs plans visant à redéfinir le paysage national général selon leurs bons vouloirs et ceux de leurs maîtres».

Le Général de Corps d’Armée a tenu, par ailleurs, à affirmer que «l’Armée Nationale Populaire n’est pas contre la liberté d’expression et de la divergence des opinions constructives, mais ne peut tolérer les tentatives visant à entraver le travail des institutions de l’Etat, et y fera face avec rigueur, partant de ses missions et ses prérogatives constitutionnelles».

Nabil.G