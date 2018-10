<span style='text-decoration: underline;'>Le DG du Trésor devant la commission des Finances de l’APN</span>:<br><span style='color:red;'>«Il est possible de renoncer au financement non conventionnel»</span>

«Il est possible de renoncer au financement non conventionnel»

Le DG du Trésor devant la commission des Finances de l’APN : «Il est possible de renoncer au financement non conventionnel»

Les assurances de M. Tadinit sont de nature à tranquilliser les membres de la commission des Finances qui réclament un rapport détaillé sur la situation du financement non conventionnel. Les appréhensions exprimées par les députés, lesquels ont voté l’année dernière ce même financement non conventionnel, concernent le taux d’inflation qu’il pourrait générer dans un futur proche.

Contredisant le ministre des Finances qui a défendu la thèse de l’usage de la planche à billets sur les quatre prochaines années, le directeur général du Trésor Fayçal Tadinit, a révélé la possibilité de faire stopper la fabrication de DA sans contrepartie de réserves en devises fortes. Il est allé jusqu’à fixer une échéance très rapprochée, arguant l’amélioration de plusieurs indicateurs économiques. «Vu les nouvelles données économiques et l’amélioration de plusieurs indicateurs économiques à savoir la hausse des recettes fiscales pétrolières, des cours du pétrole et des recettes fiscales ordinaires, il est possible de renoncer au recours au financement non conventionnel à partir de janvier 2019 ou d’y recourir dans une moindre mesure par rapport à 2018», a argumenté M. Tadinit devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Le haut fonctionnaire nuance quelque peu ses propos, mais affiche un net optimisme. «Le Trésor public attend pour l’instant les chiffres et les indicateurs économiques pour les mois de novembre et décembre 2018 avant de prendre, début 2019, les décisions concernant le financement non conventionnel», a fait savoir le responsable. Mais à voir le comportement du marché international de l’or noir, il est loisible de constater une proportion à une fin d’année financière dans le vert, avec un niveau de déficit sans commune mesure avec celui enregistré les trois dernières années.

Les assurances de M. Tadinit sont de nature à tranquilliser les membres de la commission des Finances qui réclament un rapport détaillé sur la situation du financement non conventionnel. Les appréhensions exprimées par les députés, lesquels ont voté l’année dernière ce même financement non conventionnel, concernent le taux d’inflation qu’il pourrait générer dans un futur proche. Ils en ont d’ailleurs profité pour exiger plus de transparence dans la gestion des comptes d’affectation spéciale.

En réponse aux préoccupations des membres de la commission, le premier responsable a fait savoir que «toutes les opérations prévues dans le cadre du financement non conventionnel, étaient en cours d’examen et de suivi par un comité composé de cadres du ministère des Finances et d’autres instances». C’est dire que l’opération est strictement encadrée; ce qui explique le maintien d’un niveau d’inflation acceptable, tout au moins très inférieur à celui de pas mal de pays, à l’image de la Turquie qui connaît un indice des prix de hausse de plus de 16%. Celui de l’Algérie reste en dessous des 5%. Quant aux comptes d’affectation spéciale, ils «sont considérés comme argent public codifié et contrôlé au même titre que la dépense du reste des fonds publics», insiste le DG du Trésor. «Il ne faut pas confondre le contrôle de la gestion et l’évaluation de l’efficacité des projets entamés dans le cadre des fonds de ces caisses» a-t-il souligné.

L’autre action importante décidée par le Trésor, consiste en l’autorisation accordée au Fonds national de l’investissement (FNI) pour l’octroi de crédits à long terme à la Caisse nationale de retraite (CNR). «Cette mesure vise à soutenir la CNR dans ses missions à travers l’octroi de crédits à long terme (40 ans, différés 20 ans), dont le Trésor réduira le taux d’intérêt», rassure M.Tadinit, non sans insister sur le fait que «cette mesure permettra le renforcement des capacités de la CNR dans le paiement des pensions de retraite».

Alger: Smaïl Daoudi