Il était une fois… un Grand Hôtel

C’était, jadis, l’un des plus anciens établissements à vocation touristique qui faisait la fierté et la réputation de la Capitale oranaise. Situé au coeur de la ville, en face de l’édifice historique de la grande poste, il portait à juste titre le nom de «Grand Hôtel. Un nom peu mérité aujourd’hui, car, l’établissement allait connaître au début des années 2000, ses moments de décrépitude et d’agonie annoncée, depuis son affectation au patrimoine de la fameuse Entreprise de gestion touristique de l’Ouest (EGTO). Curieusement, la dernière personnalité reçue au grand Hôtel a été le président Bouteflika, alors en campagne en 1999, pour son premier mandat. Depuis, l’établissement ne cessera plus de sombrer dans la léthargie, l’effritement de ses murailles et l’oubli collectif, programmé par le scandaleux laxisme des autorités locales et de quelques décideurs de l’époque. Et on se rendra très vite compte, que cette stratégie de l’abandon a été orchestrée par des barons de la prédation, en attente de la mise en vente au privé de ce patrimoine hôtelier d’exception. Pas moins de quatre tentatives de vente allaient échouer pour diverses raisons, liées surtout aux pressions et conflits d’intérêts, entre différents clans représentés et identifiés aux rouages des grandes décisions. Ce fut le cinquième candidat à la reprise, un opérateur d’une wilaya de l’Est du pays qui sera finalement retenu. Mais là encore, c’était sans compter sur les agitations et les pressions syndicales et bureaucratiques qui imposaient au futur propriétaire leurs propres règles juridiques de cession des actifs et de gestion. Ce sera le début de la fin. Le grand Hôtel, à l’abandon, restera fermé durant plus de quinze ans. Cette infrastructure hôtelière au passé historique, inaugurée en 1920, comptait à l’époque 88 chambres et 8 suites réparties sur 5 étages, avec une façade à l’architecture remarquable. Après la mise en échec de toutes les tentatives de privatisation, aucun décideur, aucun gestionnaire local, aucun élu représentant Oran à l’APN, aucun «notable» désintéressé, aucun investisseur oranais dans le secteur du tourisme, n’osera tenter d’initier une action, pour faire renaître le Grand Hôtel de ses ruines. La cinquantaine de travailleurs, inscrits évidemment au chômage, continueront pour leur part à revendiquer des régularisations de salaire et des «indemnités de départ» plutôt démesurées par rapport au constat désastreux qui les impliquent eux aussi, dans le partage des responsabilités. Il y a cinq ans à peine, à l’heure où le discours officiel galvaudé était ancré sur le progrès et la modernité de la métropole, le Grand Hôtel tombait en ruine et était squatté par des SDF et des marginaux, qui occupaient même son hall d’entrée au vu et au su de tous. Et en août dernier, une heureuse annonce a été faite par le directeur de wilaya du tourisme, indiquant le prochain lancement d’une opération de réhabilitation du Grand Hôtel d’Oran. Une annonce plutôt audacieuse, quand on connaît les capacités de nuisance des barons de la prédation, qui gardent toujours un oeil sur cet établissement. Mais mieux vaut tard que jamais. Sans tomber dans le pessimisme chronique, on ne peut que prier le ciel pour espérer la concrétisation de cette opération, dans les règles et les délais. Surtout quand on observe les péripéties et les lacunes qui jalonnent la plupart des projets de réalisation ou de réhabilitation de grandes infrastructures à Oran. A l’image de la tour du Château Neuf, du siège de l’Hôtel de Ville ou de la Grande Poste…

Par S.Benali