Il était une fois un téléphérique…

On a appris la semaine dernière, qu’une société algéro-française, allait prendre en charge les travaux de réhabilitation du téléphérique d’Oran, à l’arrêt depuis longtemps. Cette annonce qui devrait en principe susciter les applaudissements et le bonheur des oranais, a été accueilli dans une totale indifférence, avec un scepticisme devenu chronique, tant il est vrai que pour les résidents d’El Bahia, surtout parmi les plus âgés. Ce téléphérique construit il y a déjà plus de trente ans, reflète lui aussi la fatalité des échecs et des improvisations criminelles, commises dans l’impunité. La nouvelle entreprise désignée, pour cette énième reprise des travaux de réfection du téléphérique, a visité les stations et devrait présenter prochainement des modèles et propositions de modernisation, de ce moyen de transport. Des sources proches du dossier précisent, que des procédures ont été lancées, pour la résiliation du contrat signé précédemment avec la société suisse, qui devait effectuer ces travaux en 2015. Rappelons, en effet, que le téléphérique d’Oran est resté tributaire, de l’arbitrage de la justice, qui a finalement tranché sur le contentieux, opposant cette société suisse, Garaventa à la Société algérienne Batimétal, ayant sous-traité le marché, portant sur la rénovation des installations et cabines du téléphérique. Mais à ce jour, rares sont ceux qui peuvent expliquer avec précision, les véritables raisons qui ont motivé le recours à l’arbitrage de la justice. Officiellement, on explique sans plus de détails, que le motif principal serait lié à un abandon injustifié du chantier, par la société étrangère, suite au non-paiement d’une facture, relative à des travaux supplémentaires, accomplis par l’entreprise. Le projet de réhabilitation totale de ce moyen de transport par câbles, incluait la révision à la hausse, du nombre de cabines, et la réduction de la durée de la trajectoire, devant lier le centre d’Oran au plateau du Murdjadjo. La société suisse qui a pris le projet en marche en 2015, s’est donc lancée, en première phase, dans des travaux de déboulonnement, des anciennes structures, poteaux et anciennes cabines. Et on se souvient, de cet ancien Wali, promu Ministre de la Santé, qui «vantait «pompeusement le projet de rénovation totale du téléphérique d’Oran, annonçant que «le projet, qui sera lancé en urgence, revêt une priorité et une importance capitale». «En plus du réaménagement de toutes les stations, de nouvelles cabines seront installées, affirmait l’ancien Wali ; ajoutant même que «la trajectoire du téléphérique sera élargie, pour relier la localité de Mers El Kebir à la ville d’Oran, via la plate-forme Moulay Abdelkader». C’est dans ce contexte, où il y a beaucoup «à boire et à manger», que le projet a été confié à une société mixte algéro-suisse. Les Oranais et les visiteurs de la ville, ne jouiront pas de si tôt des avantages de ce mode de transport écologique. Le téléphérique d’Oran a vu le jour, durant les années 1980, mais n’a jamais réussi à s’implanter de manière durable dans le tissu urbain, ni donc à s’intégrer, dans le cachet et l’histoire de la ville. Sauf peut-être, pour rappeler aux habitants, les affres de la délinquance et du terrorisme, à l’origine de la vandalisation des cabines, le sabotage des câbles, en plein ciel de Sidi El Houari en 1992. Plus tard, la décennie noire passée, et malgré les crédits accordés, la gestion locale par le laxisme et la médiocrité, ne permettait pas la réfection et la restauration du téléphérique et de ses cabines abandonnées…

Par S.Benali