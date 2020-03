<span style='text-decoration: underline;'>La sociologue Dalila Djerbal à propos de l’égalité des sexes </span>:<br><span style='color:red;'>«Il existe un fossé entre les lois et leur application»</span>

«Il existe un fossé entre les lois et leur application»

La sociologue Dalila Djerbal à propos de l’égalité des sexes : «Il existe un fossé entre les lois et leur application»

L’Algérie a célébré hier la journée mondiale des droits des femmes. Cette fête qui coïncide avec le 8 mars de chaque année est une occasion pour faire le point sur les avancées en termes de concrétisation des droits des femmes et ce qui reste encore à faire.

Pour la sociologue et militante Dalila Djerbal, les avancées sont plus importantes concernant l’adoption des textes de loi que sur leur application, déplorant « le fossé qui existe entre les lois et leur application ».

Lors de son passage, hier, sur l’émission « Invitée de la Rédaction » de la chaîne III de la Radio nationale, la militante a affirmé que la société a profondément changé, sur le plan juridique, il s’est pratiquement rien passé » pour concrétiser l’égalité entre les sexes.

Elle a ainsi déploré le décalage entre les principes généraux d’égalité inscrits dans la loi fondamentale du pays et les pratiques toujours discriminatoires à l’égard de la gente féminine. Pire encore, la sociologue a affirmé que « toutes ces résistances qui se manifestent depuis tant d’années, nous ont conduit à ce moment de rupture ».

« Depuis l’indépendance, la Constitution a toujours énoncé que les sexes étaient égaux, entre femmes et hommes, quelque soient la couleur ou les convictions religieuses, mais on n’a jamais vu l’application des lois » régissant ce volet. Elle a rappelé « que durant les années 1980, il y a eu des projets tel que le code de la famille qui a donné une place subalterne aux femmes, dans le cadre de la famille même si la loi disait par ailleurs qu’elles étaient égales sur le plan de l’emploi, dans l’espace public…etc, la Constitution n’a jamais été appliquée », a regretté la sociologue.

L’invitée de la chaîne III a estimé que même après l’application d’amendements introduits au texte fondamental du pays, il y a eu très peu de choses comme avancées.

« Il faut souligner que le devoir d’obéissance a été supprimé, suivi par l’adoption de la majorité égale pour les femmes et pour les hommes », a-t-elle indiqué, ajoutant que ces acquis ne constituent pas grand-chose puisque, précise-t-elle, le statut de mineur de la femme est conservé jusqu’à présent.

La sociologue qui est aussi membre du réseau Wassila a déploré le fait que les mêmes revendications d’égalité, de droits n’ont pas connu d’avancées, estimant que sur le plan juridique, pratiquement rien ne s’est passé depuis 1965 alors que la société a profondément changé. « La société a connu des mutations extraordinaires mais les gouvernants et les législateurs ne veulent pas voir encore », ajoute l’invitée de la chaîne III.

La sociologue a indiqué «toutes les résistances qui se sont manifestées ces dernières années, depuis des décennies et maintenant nous sommes arrivés à un moment de rupture ».

Par ailleurs, Mme Djerbal a affirmé « que cette Algérie nouvelle revendiquée par les citoyens se manifeste par une société juste, une société de droits civils, de droits égalitaires qu’un Etat de droit où des institutions rendent des comptes ». Sur le plan économique et socioprofessionnel, la sociologue a affirmé que la moitié des femmes travailleuses sont dans le secteur privé. Elle a ainsi déploré que dans le secteur privé, les femmes perçoivent « des salaires moindres », et ont « des postes de travail précaires ».

Samir Hamiche