A quelques semaines de la rentrée sociale, donc du dernier virage avant 2018, il est intéressant de commencer déjà à faire le bilan de l’année en cours. Malgré la crise et la hausse régulière et inquiétante du chômage, quelques bonnes choses sont à mettre à l’actif des autorités centrales qui ont réussi à éviter au pays une descente aux enfers de la récession, comme cela s’est produit dans d’autres pays pétroliers. Dans cette conjoncture, pour le moins difficile, les Algériens ont été témoins au plan politique de la promulgation d’une nouvelle Constitution qui promet beaucoup sur le volet des libertés individuelles et collectives. Sur le front social, tout le monde aura été le témoin «historique» du début de la fin des bidonvilles dans tout le pays. Des dizaines de milliers de gourbis ont été détruits aux quatre coins de la République. Toujours, dans la foulée, des actions de l’Etat pour améliorer le quotidien des Algériens, des milliers de foyers ont été connectés au gaz de ville.

Plus que tout cela, les sondages d’opinion d’organismes internationaux attestent d’un retour de l’optimisme dans les familles algériennes. Et pour cause, sur de nombreux classements très sérieux, le pays est premier en Afrique et réalise des performances notables. Les jeunes vont de moins en moins à l’étranger, non pas parce qu’ils n’ont plus de sous, mais parce qu’ils en ont justement assez pour le dépenser chez-eux. Ce n’est pas des hausses exceptionnelles des salaires dont il est question là, mais de l’augmentation exponentielle des dossiers d’investissements traités par l’Agence nationale de l’emploi des jeunes.

Avec le taux «acceptable» de réussite au baccalauréat et la quasi-absence d’importants mouvements de contestations sociales dans tout le pays, on pourrait dire que l’année 2017 aura été calme au regard des mises en gardes de certains «experts» qui avaient prédit l’enfer aux Algériens. Il reste néanmoins, que les 12,3% de chômage enregistré en avril dernier, n’annoncent pas des perspectives très heureuses. Ce chiffre dit que l’économie ne suit pas la dynamique et il est urgent d’y remédier. Cela passe par la libération de tous les projets en instance. Il faut que cesse la bureaucratie pour faire de l’Algérie un pays qui avance à l’orée de 2018.

Par Smaïl Daoudi