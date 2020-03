<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Belmadi</span>:<br><span style='color:red;'>«Il faut prendre toutes les mesures nécessaires concernant ce fléau»</span>

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi s’est adressé au peuple algérien, via le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF), l’invitant à prendre toutes les mesures nécessaires concernant le fléau du Coronavirus (COVID-19), qui a dépassé dimanche la barre de 6.000 morts à travers le monde.

«En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais en tant que citoyen d’abord et puis en tant que sélectionneur dans un deuxième temps, m’adresser à tous mes compatriotes là où ils se trouvent. Avant toute chose, je dois leur dire de prendre soin d’eux et de leurs familles, de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons tous concernant ce fléau», a indiqué Belmadi, s’adressant à tous les algériens pour leur exprimer ses sentiments les plus sincères. «Pour la femme et la s£ur qui a rendu l’âme hier, Allah yarhamha, je présente toutes mes condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches, et que Dieu puisse leur donner l’apaisement en cette douloureuse circonstance. Je souhaite également un prompt rétablissement à tous les malades, qu’ils retrouvent inchallah la guérison très rapidement», poursuit le message du sélectionneur national. Pour le champion d’Afrique, il est logiquement difficile actuellement de parler football, «bien que nous, responsables, nous ne perdons pas de vue notre travail malgré les circonstances», a-t-il conclu. Dans son message de soutien, Djamel Belmadi n’a pas oublié ses valeureux joueurs, à qui il demande «de prendre soin d’eux et des leurs, et leur transmettre à tous mes sincères salutations», tout en priant Dieu à nous protéger et nous épargner de ce mal». La propagation de Covid-19 a fait quatre morts en Algérie et contaminé 54 personnes à travers huit wilayas.