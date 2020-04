<span style='text-decoration: underline;'>Le président Tebboune lors de la conférence de presse animée au siège de la Présidence</span>:<br><span style='color:red;'>«Il faut respecter le confinement sanitaire»</span>

Le Président de la République a animé, avant-hier, une conférence de presse où il est revenu sur l’actualité du moment, très largement dominée par l’épidémie du coronavirus. Le chef de l’Etat n’a pas fait dans la langue de bois et a répondu avec beaucoup de sincérité aux questions des journalistes. Ainsi, concernant les moyens déployés par l’Etat pour faire face à l’épidémie, le Président Tebboune a annoncé la prolongation de la fermeture des écoles, des Universités et des centres de formation professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. En plus de cette décision, du reste attendu en raison de la persistance de l’épidémie, le chef de l’Etat a rappelé que «dès l’enregistrement du premier cas de coronavirus, introduit par un ressortissant étranger, nous avons été les premiers à effectuer des contrôles au niveau des aéroports et des ports et à rapatrier nos ressortissants, notamment de Wuhan (Chine), et à les placer en quarantaine».

Abdelmadjid tebboune n’omettra pas de dénoncer la «virulente attaque» contre l’Algérie.

Concernant les moyens matériels mobilisés par l’Etat, il a souligné que en ce qui concerne les gels hydroalcooliques et les masques, «la machine de production nationale s’est mise en route avec une production quotidienne de quelque 80.000 à 90.000 unités outre une hausse notable de la production des produits désinfectants». Cela en plus d’une commande passée à la Chine pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et 30.000 kits de dépistage, faisant savoir que la réception est prévue «dans trois à quatre jours».

Pour faire face aux dépenses, le président s’est voulu rassurant en rappelant «l’affectation, dans un premier temps, de 370 milliards de centimes pour l’acquisition de moyens de prévention et la réalisation de travaux d’aménagement et autres, puis de 100 millions USD, évoquant également une proposition d’aide de 130 millions USD de la part de la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI)».

Réitérant que le problème n’est pas d’ordre financier (…), il a déclaré, «je pourrai prendre ici la décision de mobiliser un milliard de dollars pour la lutte contre le Covid-19», faisant remarquer que les réserves de change de l’Algérie s’élevaient à 60 milliards de dollars.

S’agissant de la Chloroquine, médicament produit localement, M. Tebboune a indiqué que le protocole thérapeutique à base de Chloroquine contre le nouveau coronavirus (Covid-19), avait montré son efficacité sur certains patients, rappelant que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à utiliser ce médicament. Il reste, insiste le Président de la République, que le confinement demeure la meilleure parade contre le Coid-19. Cela passe, insistera M.Tebboune, par l’instauration d’une discipline à tous les niveaux. Il a déploré, à ce propos, le manque de la discipline «dans l’application des conseils des médecins et le respect du confinement sanitaire», exhortant dans ce sens, les citoyens à «éviter les rassemblements et à craindre pour leurs familles et pour eux-mêmes».

Au plan de la maîtrise scientifique, le Président Tebboune a mis en exergue le fait que les médecins algériens soient «parmi les meilleurs dans le monde». La reconnaissance de l’Etat s’exprimera par l’octroi d’une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Cela pour ce qui concerne la mise en place de la défense contre le coronavirus. Concernant d’autres aspects du problème, le chef de l’Etat a pointé du doigt des cercles haineux qui mènent une «attaque féroce» contre l’Algérie en ciblant, notamment l’ANP, qui constitue «l’épine dorsale du pays». Abdelmadjid Tebboune notera que ces cercles malfaisants «n’ont toujours pas digéré la protection assurée par l’institution militaire aux marches populaires et au Hirak». Ces attaques ciblent également «les institutions de l’Etat en tentant d’en donner l’image d’un Etat totalitaire», a affirmé le président de la République, non sans insister sur «la liberté d’expression et le climat démocratique» dans le pays.

Concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, notamment en Turquie, le Président de la République a annoncé le début «dans deux ou trois jours», du rapatriement des citoyens toujours bloqués dans ce pays, rappelant «le rapatriement de plus de 8.000 Algériens à partir de différents pays du monde, lesquels ont été mis en quarantaine dans des hôtels de luxe, dont 1.800 en provenance de la Turquie».

A une question sur les raisons du retard de rapatriement d’autres citoyens algériens de Turquie, le Président Tebboune a expliqué que la procédure d’identification nécessitait du temps et l’attente de place pour pouvoir les mettre en quarantaine. «Nous avons parmi ces personnes, des cas ne justifiant ni de billets ni même de passeports», a-t-il révélé, réitérant son engagement personnel à «n’abandonner aucun Algérien à l’étranger».

Anissa Mesdouf