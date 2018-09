A la fin de cette saison estivale, force est de reconnaître encore une fois, que le tourisme dans notre pays n’arrive toujours pas à amorcer son envol. Les choses sont toujours opaques et les objectifs mal définis. Pourtant, sur le plan des infrastructures, les choses ont nettement évolué et des dizaines d’hôtels ont pu sortir de terre, mais leur gestion et surtout les prix pratiqués décourage plus d’un. Les Algériens ne peuvent de permettre des nuitées de, au minimum, dix mille dinars. La chose est tout simplement rédhibitoire, surtout quand on sait que juste à côté, chez nos voisin le Maroc et surtout la Tunisie, on peut se payer des vacances autrement plus récréatives et avec beaucoup moins d’argent.

Beaucoup moins d’argent et surtout un professionnalisme qui répond au moindre de vos soucis et désirs. Nonobstant quelques accrocs qu’on a vu passer en boucle sur les réseaux sociaux, la destination Tunisie reste de loin le meilleur lieu où les Algériens, notamment les familles, veulent passer leurs vacances. Et les chiffres sont là pour le prouver et confirmer cette tendance qui augmente de manière vertigineuse, au détriment ben sûr du tourisme local.

En effet, alors que le nombre d’Algériens qui ,en 2015, ont passé leurs vacances en Tunisie était d’un million, on apprend qu’il atteindra cette année 2,8 millions, c’est-à-dire avec près de 2 millions de touristes algériens de plus qu’il y a seulement trois ans.

Pourtant, la Tunisie n’est pas plus belle ni plus grande que l’Algérie, mais elle possède une vraie industrie touristique qui fait grandement défaut dans notre pays. Une situation qui fait qu’on ne verra pas de sitôt les Tunisiens ou les Marocains déferler sur nos plages et que ce sera toujours et pour longtemps une ruée dans l’autre sens pour des Algériens en quête de vraies vacances de détente et de bons moments en famille.

En un mot comme en mille, le secteur du tourisme en Algérie a besoin d’une totale remise en cause et d’une refonte où tout doit être remis à plat pour qu’enfin ce secteur soit une vraie manne de rentrée en devises qui peuvent atteindre des milliards de dollars, pour peu que les responsables du secteur, mais aussi ceux de la culture se décident enfin à mettre en place une stratégie concertée pour faire changer la donne. La nature est là, il ne manque plus que les hommes compétents pour mener la barque là où elle doit être menée. C’est-à-dire mieux que ce qui se fait en Tunisie ou au Maroc. Et ma foi, la chose n’a rien d’impossible, il suffit de s’y mettre réellement et le succès sera fatalement au bout, car, l’Algérie de par la diversité de ses reliefs, reste l’un des plus beaux pays au monde.

Par Abdelmadjid Blidi