Il ne suffit pas de «repenser la ville»…

Un Workshop d’architecture dédié aux JM-2021, a été organisé la semaine dernière à l’Université des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf». Une louable initiative devant être saluée, car, elle a pour premier mérite de vouloir inscrire et impliquer l’Université dans les activités économiques et sociales de la Capitale de l’Ouest. Une démarche engagée par la Rectrice Mme Benharrat qui ne cesse de multiplier les initiatives visant à intégrer l’établissement universitaire dans des processus d’échanges et de partenariat avec les grandes entreprises et les organismes publics chargés notamment des dossiers de l’emploi et insertion des diplômés, de la recherche et de l’innovation et des besoins en encadrement dans des filières techniques spécifiques. S’agissant de l’Institut d’architecture, il était semble-t-il utile et intéressant d’élargir le débat sur «la pratique urbaine en Algérie» aux sphères administratives et sociales concernées par le sujet. Cependant, le théme – «Les JM-2021 d’Oran, préalable au renouveau de la pratique urbaine» – et les objectifs, retenus pour ce workshop d’architecture dédié à l’impact des Jeux méditerranéens sur l’évolution de la ville d’Oran, a rapidement trouvé ses limites, se réduisant au final a des énoncés pédagogiques sur la manière de «repenser la ville». Et en plaçant les prochains jeux méditerranéens de 2021 comme seul enjeu préalable à une stratégie de développement de la ville, on pourrait croire que sans cet événement sportif international, Oran et ses élites universitaires seraient incapables de produire des idées permettant de mettre en œuvre une nouvelle dynamique urbaine digne de la cité et des ambitions collectives. Commentant le déroulement de la séance inaugurale et le contenu du discours de certains invités, des «mauvaises langues» locales réunies comme chaque matin au café oranais des lamentations, parmi un ancien architecte urbaniste et un sociologue en retraite, n’ont pas manqué d’ironiser sur la notion «influence positive plurisectorielle» que pourrait avoir les prochains JM sur la ville. Affirmer que «les préparatifs des JM-2021 ont impulsé une nouvelle dynamique dans plusieurs domaines de la vie socio-économique à Oran» est peut-être juste, mais dans l’infime partie concernant la réalisation des nouvelles infrastructures et équipements. Peut-être estiment bon nombre d’observateurs de la ville, que sans les JM de 2021, Oran n’aurait pas pu bénéficier d’un nouveau stade et de nouvelles structures dignes de son statut de capitale régionale. En réalité, ces grands investissements consentis par l’Etat ne vident qu’à résorber les déficits scandaleux cumulés après des décennies de marginalisation. Quant au reste de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural, au développement du secteur du tourisme, en passant par l’activité culturelle et sportive, l’environnement ou l’amélioration du cadre de vie collectif, Oran ne cesse depuis des années de subir les «placebo» de façade engagés dans l’urgence. Les architectes auront beau trouver de belles idées et de belles propositions pour «repenser la ville», encore faut-il qu’on les écoute.

Par S.Benali