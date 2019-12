On a appris hier, qu’un «Musée de la mer» sera bientôt réalisé à Oran et domicilié dans l’enceinte du siège de l’ancienne préfecture d’Oran, un vieux monument colonial situé à la place ex-Kléber dans le quartier de Sidi El-Houari. Pourquoi pas diront bon nombre d’Oranais soulagés de voir enfin cette ancien et imposant bâtiment restauré et réhabilité. Selon notre confrère de la presse locale donnant l’information, une récente visite du Wali sur les lieux, accompagné par la directrice de l’Environnement et un représentant de l’entreprise «qui sera chargée de la réalisation des travaux», semble montrer que ce projet de Musée de la mer est bel et bien pris en charge et ne souffrira peut-être pas de ces retards ou entraves bureaucratiques qui pénalisent souvent les opérations et les initiatives à Oran. Selon les plans présentés au chef de l’exécutif, le futur musée de la mer comprendra un aquarium géant, des salles d’animation, des stands et des espaces d’exposition dédiés aux activités et aux métiers de la mer. Il s’agit nous dit-on, de mettre en relief le potentiel et les richesses du littoral marin et de sensibiliser et motiver, notamment les jeunes, à la sauvegarde et la préservation de ce domaine maritime, créateur à la fois de richesses et de…passions. Mais en scrutant l’information de plus près, on apprend que deux études «techniques spécifiques» auraient été lancées, l’une visant à la restauration et au confortement des bâtiments et l’autre consacrée à la réalisation des espaces spécifiques propres à un «Musée de la mer» avec aquariums et vivariums, et même un laboratoire de recherche, une bibliothèque et des salles de cours et de travaux pratiques…Il n’est pas interdit de rêver et de croire que cet ancien siège de la préfecture durant la période coloniale, puisse un jour renaître de l’oubli pour devenir une infrastructure culturelle et scientifique digne du statut de la Capitale oranaise. On sait malheureusement, que depuis toujours, toutes les tentatives menées pour réhabiliter cet édifice et lui donner un sens et une utilité sociale crédible et reconnue, sont restées vaines, toutes vouées à l’échec. Depuis l’idée, lancée par le défunt Président Boumédienne qui avait suggéré sa transformation et aménagement en futur siège de l’UMA – Union du Maghreb Arabe – pour être plus proche du voisin marocain. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. L’ancienne préfecture a abrité quelques temps, différents services administratifs de l’APC, de l’OPGI et d’autres organismes qui ont tous fini par quitter l’endroit, un vieux bâti mal entretenu et fragilisé par le temps. Un musée de la mer avec des bassins ou des aquariums ?…Peut-être dans cinquante ans, ricanent les «mauvaises langues» qui évoquent avec nostalgie et tristesse les fameux grands bassins de l’ex-Institut du génie maritime, qui ont coûté des sommes colossales… sans jamais être utilisés. A défaut d’institut maritime, Oran aura peut-être un Musée marin.

Par S.Benali