<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Kaouane </span>:<br><span style='color:red;'>«Il n’y a aucune contrainte à la liberté de la presse»</span>

Le ministre de la communication, Djamel Kaouane, a affirmé hier, qu’il n’y a pas de musellement de la liberté d’expression et de la presse en Algérie.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le ministre a affirmé que les acquis de la presse en termes de liberté et d’accès à l’information ont été préservés.

«Il est évident que la liberté de la presse en Algérie est une réalité que les journalistes vivent tous les jours» a-t-il affirmé, soulignant qu’il n’y a aucune contrainte à cette liberté sinon celle qu’impose la loi. Le ministre a affirmé que la liberté de la presse a été consacrée dans un article de la Constitution qui contient les deux clauses nécessaires à savoir: une liberté garantie et assise sur le respect de la règle et de la déontologie et de l’éthique.

Interrogé sur les contenus, jugés violents, diffusés sur quelques chaînes privées, le membre de gouvernement a affirmé « qu’il y a des dépassements aux règles communément admises». Le ministre a indiqué concernant les séquences diffusées durant le mois sacré de Ramadhan, qu’elles sont un peu particulières où il y a une concurrence féroce entre les chaînes de télévision. «La violence n’est pas admise et elle ne constitue pas un produit journalistique» a-t-il dénoncé. Et d’ajouter «Nous savons que ces télés sont jeunes et elles manquent certainement d’encadrement et d’expérience».

Par ailleurs, le ministre a salué le fait que les chaînes privées diffusent des contenus algériens et qu’elles méritent d’être encouragées pour enrichir le paysage audiovisuel national, mais cela doit impérativement passer «par le respect des règles de la déontologie et le respect du cahier de charges comme c’est le cas pour les télévisions du monde». M. Kaouane a appelé à bannir tout ce qui est violence, ségrégation, discours haineux et dépassements.

Dans un autre sillage, le ministre a indiqué que si un téléspectateur se sent touché par un programme télévisé, il peut saisir la justice. Il a affirmé que les responsables des médias doivent respecter certaines règles au niveau de leurs rédactions «mais la régulation classique telle qu’elle existe est certes indispensable. «Au niveau de chaque rédaction, il est entendu qu’aucun journaliste ou responsable ne doit tolérer un article ou une émission qui porte atteinte à la sacralité de la personne et sa vie privée.

M. Kaouane a indiqué que la liberté d’expression reste quand même une réalité. «Le journaliste pour exercer son métier, se doit d’évoluer dans un environnement favorable à l’expression «de son métier et de son talent».

Il a par ailleurs reconnu l’absence de l’amélioration du statut du journaliste, «mal payé et non déclaré à la sécurité sociale, «notamment dans la presse privée».

Enfin le ministre a affirmé qu’il y aura une progression certaine dans le projet de création de l’Autorité de la presse écrite.

Alger: Samir Hamiche