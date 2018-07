<span style='text-decoration: underline;'>Bedoui a été clair, net et précis</span>:<br><span style='color:red;'>«Il n’y aura pas de centres pour migrants en Algérie»</span>

Le rejet catégorique de la solution, à la turque, proposée par l’Union européenne pour couper la voie d’accès au vieux Continent, ne signifie pas que l’Algérie reste les bras croisés et voit défiler des dizaines de milliers de migrants sur son territoire sans réagir. A ce propos, le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué de souligner que les autorités déploient «beaucoup de moyens» et «nous prenons beaucoup de mesures dans un cadre humanitaire conforme aux valeurs universelles et internationales».

Le développement de la bande frontalière entre l’Algérie et le Niger était en débat hier, au Centre international des conférences. Sur ce tracé de plusieurs centaines de kilomètres, il n’y a pas que les Algériens et les Nigériens qui se sentent concernés. Des pays européens ont également une idée de l’usage de cette bande stratégique tant au plan des échanges interafricains qu’en terme de porte d’accès à l’Europe. Cette région désertique est en effet, l’avant dernier accès des migrants dans leur voyage vers l’Occident. Les Européens veulent en faire un «sas» pour filtrer le bon migrant du mauvais. L’Algérie a dit non au projet d’établir un centre de tri sur le territoire national. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et, hier, le ministre de l’Intérieur a réitéré la position du gouvernement à savoir que «l’Algérie n’acceptera pas l’implantation de centres pour les migrants clandestins».

Nouredine Bedoui a donc clairement exprimé la position officielle de l’Etat en présence du ministre nigérien de l’Intérieur. «Je pense qu’on a été clairs», a également indiqué M. Bedoui dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la 6ème session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. Le ministre a noté que l’attitude d’Alger vis-à-vis de la demande européenne pressant «est connue car, elle a été affichée par le ministre des Affaires étrangères».

Mais le rejet catégorique de la solution à la turque, proposée par l’Union européenne, pour couper la voie d’accès au vieux Continent, ne signifie pas que l’Algérie reste les bras croisés et voit défiler des dizaines de milliers de migrants sur son territoire sans réagir. A ce propos, le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué de souligner que les autorités déploient «beaucoup de moyens» et «nous prenons beaucoup de mesures dans un cadre humanitaire conforme aux valeurs universelles et internationales». Cette déclaration vaut une réponse aux critiques de certaines ONG qui suggèrent une maltraitance par les services de sécurité des migrants subsahariens. L’une de ces ONG a produit quelques témoignages sans réels fondements sur de prétendus mauvais traitements qu’auraient subis des migrants sur le sol national. Ces migrants sont régulièrement rapatriés dans chez-eux, avec l’accord des autorités de leur pays. Cet effort, faut-il le souligner, coûteux, est fournit par les autorités algériennes sous la surveillance du Croissant rouge et de l’Organisation mondiale des migrants.

Mais, il semble que l’Algérie préfère dépenser de ses deniers, plutôt que de jouer le rôle de geôlier pour l’Europe, combien même, cela pourrait lui rapporter des centaines de millions de dollars comme la Turquie. De fait, donc, «il est exclu que l’Algérie ouvre une quelconque zone de rétention», avait d’ailleurs révélé en juin dernier, le ministre des Affaires étrangères. Dans une interview à RFI, M.Messahel a relevé concernant les autorités algériennes: «Nous procédons à des reconductions, mais nous le faisons selon des arrangements que nous avons avec les pays voisins», avait-il déclaré, non sans préciser que ce que fait l’Algérie relève du droit international, puisqu’à aucun moment, décision a été prise de renvoyer des réfugiés dans leur pays. Dans le cas de figure des Africains reconduits à la frontière, cela relève strictement de la migration clandestine. «Il faut que les choses soient bien comprises», avait souligné M.Messahel dont le discours a été conforté hier par son collègue de l’Intérieur.

Alger: Smaïl Daoudi