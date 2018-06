<span style='text-decoration: underline;'>Messahel à Radio France international sur la question des migrants</span>:<br><span style='color:red;'>«Il n’y aura pas de zone de rétention en Algérie»</span>

Le ton ferme du ministre renseigne sur la détermination d’Alger de ne pas se laisser entraîner dans un agenda strictement européen dont les conséquences sur la stabilité de l’Algérie sont évidentes et peu amènes. Et sur le même ton, que M.Messahel répond aux campagnes qui ciblent l’Algérie ces derniers jours sur le sujet des migrants.

L’ Algérie refuse catégoriquement d’envisager une zone de rétention pour migrants sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a, dans un entretien accordé à Radio France international, définitivement écarté pareille option souhaité par plusieurs pays européens. «Il est exclu que l’Algérie ouvre une quelconque zone de rétention. Nous sommes déjà confrontés aux mêmes problèmes. Nous procédons à des reconductions, mais nous le faisons selon des arrangements que nous avons avec les pays voisins», a affirmé M.Messahel, comme pour rejeter sans appel l’offre européenne. «Il faut que les choses soient bien comprises», assène-t-il. Le chef de la diplomatie algérienne qui exprime la position de l’Etat algérien qui répond lui-même à une demande émanant de la société algérienne, a expliquer que tant l’Algérie que l’Europe, vivent «les mêmes phénomènes, nous devons lutter contre la migration clandestine, dans le cadre des conventions des Nations unies, dans le cadre de l’arrangement avec les pays d’origine et les pays de transit», a insisté le ministre, histoire de faire entendre aux Européens qu’ils ne peuvent pas décider seuls. Les pays de transit et ceux de départ des migrants doivent être associé pour trouver une solution pérenne au problème qui touche, finalement tous les Etats concernés. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a clairement souligner: «c’est ce que nous faisons en tous les cas en tant

qu’Algérie». Quant aux initiatives françaises, italiennes et autres, M.Messahel a été tranchant: «je ne m’intéresse pas directement à ce que les Européens peuvent faire. C’est leur affaire. Je crois que les Européens ont suffisamment de capacités, de moyens et d’imagination pour gérer ce genre de situation». Le message est suffisamment clair et suppose que si les Européens ne veulent pas écouter les Algériens, ces derniers ne les écouteront pas non plus.

Le ton ferme du ministre renseigne sur la détermination d’Alger de ne pas se laisser entraîner dans un agenda strictement européen dont les conséquences sur la stabilité de l’Algérie, sont évidentes et peu amènes. Et sur le même ton, que M.Messahel répond aux campagnes qui ciblent l’Algérie, ces derniers jours sur le sujet des migrants. «Maintenant, que l’Algérie soit critiquée, nous savons dans quel contexte on fait face aux critiques. Mais ce n’est pas innocent c’est une campagne que certains essaient de mener contre l’Algérie», a-t-il affirmé, ajoutant: «nous sommes très sereins parce que, ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre du respect de nos lois. Nous le faisons dans le cadre du respect de la dignité humaine et nous le faisons dans le cadre de la concertation avec les pays de transit».

Sur d’autres sujets quelque peu lié au phénomène de la migration pour les avoir amplifier, à savoir les dossiers du Mali et de la Libye, le ministre a répondu frontalement aux questions abordées par les journalistes de RFI, notamment sur la prétendu présence prétendue présence dans le sud algérien du Malien Iyad Ag Ghali qui dirige la «coalition groupe jihadiste» qui mène des attaques terroristes au Mali, rapportée par des «sources locales», selon le

journaliste, le ministre des Affaires étrangères l’a nié catégoriquement. «Nous n’avons pas d’informations comme quoi il se cache en Algérie. Je l’ai dit et répété aux officiels français et je l’ai répété à vos collègues, ces sources-là n’engagent que leurs déclarations», a affirmé M.Messahel.

Concernant le conflit en Libye, le ministre des Affaires étrangères a commenté les derniers développements dans ce pays, en rapport avec l’offensive des troupes du maréchal Haftar contre les ports pétroliers. «Nous pensons que les Libyens ont suffisamment de capacités pour régler leurs problèmes. Ce que nous regrettons, c’est que ce genre de situation ne concourt pas à ce que la paix et la stabilité reviennent rapidement» a-t-il souligné.

Alger: Smaïl Daoudi