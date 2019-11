<span style='text-decoration: underline;'>Ali Mabroukine à propos de la récupération des fonds détournés:</span>:<br><span style='color:red;'>«Il s’agit d’une procédure extrêmement difficile»</span>

Depuis le début du mouvement populaire, la question de la récupération des fonds détournés vers l’étranger, revient avec insistance et remise au goût du jour plus particulièrement depuis le début de la campagne électorale.

Alors que les candidats à la prochaine élection présidentielle ont évoqué le sujet, faisant même la promesse de régler ce problème, en s’engageant à faire revenir l’argent se trouvant à l’étranger, des voix s’élèvent pour dire qu’il n’était pas aussi facile d’y arriver.

Ainsi, le professeur Ali Mabroukine, est parmi les observateurs et experts qui n’ont pas cessé de rappeler la difficulté de cette mission qui nécessite des mécanismes aussi bien juridiques que politiques. Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le professeur a d’emblée, estimé qu’il s’agit «d’une procédure extrêmement difficile» du fait qu’elle est concernée par le plan juridique et politique. Le professeur en droit des affaires à l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) et à la CACI, a déclaré que «c’est une procédure qui est extrêmement difficile parce qu’elle n’est pas seulement judiciaire, mais elle est aussi politique», a-t-il déclaré.

Il a précisé aussi, que cette procédure «dépend de la qualité des rapports que l’Algérie entretient avec les pays où les avoirs (mobiliers ou immobiliers) étaient détournés; elle est difficile parce que l’Algérie doit administrer la preuve que cet argent a été illicitement transféré», a-t-il expliqué.

M. Mabroukine a affirmé que «dire illicitement cela, veut dire que l’argent a été transféré à l’insu des autorités compétentes, dont notamment la Banque d’Algérie (BA), qui est la banque des banques», a-t-il déclaré, ajoutant que la BA contrôle et supervise strictement les banques commerciales de la place».

Dans le même sillage, le professeur a indiqué que la principale difficulté est d’apporter tous les éléments d’informations établissant l’implication des oligarques et les hommes politiques qui sont aujourd’hui en détention à travers la violation de la loi sur la réglementation des changes, la loi régissant le commerce extérieur.

L’invité de la chaîne III, a précisé que la BA doit être outillée pour mener des contrôles stricts dans le cadre de la réglementation algérienne des changes.

S’agissant du volet juridique, M. Mabroukine a affirmé que «l’Algérie avait signé et ratifié deux conventions importantes; la première est la convention de l’ONU de lutte contre la criminalité transfrontalière, la deuxième est la convention de l’ONU de lutte contre la corruption».

Le professeur a rappelé aussi, la loi du 20 février 2006, modifiée et complétée, et qui prévoit également un volet très important qui concerne la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé, intitulée «Coopération internationale et recouvrement d’avoirs».

L’invité de la chaîne III a rappelé aussi, «d’autres conventions bilatérales d’entraide judiciaire signées avec un grand nombre de pays, soulignant que la balle est dans le camp de l’Algérie qui doit maintenant diligenter les procédures pour pouvoir présenter un dossier irréfutable aux autorités judiciaires et aux autorités étatiques».

