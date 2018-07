<span style='text-decoration: underline;'>Bedoui à propos du programme présidentiel de l’habitat </span>:<br><span style='color:red;'>«Il se concrétise chaque jour sur le terrain»</span>

Les projets du secteur de l’habitat ne sont pas touchés par la crise financière engendrée par la chute drastique des prix du pétrole.

Dans tout le pays, les projets de construction de logements sont en cours et seront délivrés à temps. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Nouredine Bedoui, en visite de travail dans la wilaya de Saïda.

Le ministre a indiqué au cours de cette visite, que le programme présidentiel en matière d’habitat, se concrétise chaque jour sur le terrain. Pour le ministre, la réalisation des projets du secteur de l’habitat est en cours et ne connaît pas de retard dont la livraison interviendra à temps.

En effet, le ministre a tenu à rassurer que les projets d’habitat lancés à travers tout le pays et pour lesquels l’Etat a mobilisé tous les moyens, connaissent un rythme de réalisation avancé et seront livrés dans les délais impartis.

Pour ce qui est de sa visite dans la wilaya, le ministre s’est rendu au pôle urbain de 1.200 logements publics locatifs de la ville de Saida, baptisé du nom du défunt moudjahid Tahiri Abdelkader dont l’attribution se fera prochaineùent. M. Bedoui a fait savoir que le programme d’habitat de 2.200 logements de type LPL dont a bénéficié la wilaya de Saïda, sera livré progressivement à partir du mois de novembre.

Au cours de sa visite, le ministre a exhorté les autorités concernées, à réserver des assiettes au sein des groupements d’habitat à l’investissement privé pour la réalisation de structures sportives, de centres commerciaux et autres structures d’accompagnement afin de donner une nouvelle dynamique à ces cités et créer des emplois.

Également, Nouredine Bedoui a posé la première pierre d’un CEM de 18 classes qui sera réalisé par l’OPGI dans un délai de 9 mois. Une école primaire qui sera réceptionnée en août prochain, a été baptisée du nom du défunt moudjahid Hachmaoui Mohamed. Par ailleurs, le ministre a inspecté les travaux d’aménagement de l’oued traversant la ville de Saida pour lesquels une enveloppe de 5 milliards de DA a été dégagée. Les travaux se poursuivent aux abords de l’oued pour protéger la population riveraine du risque de crues avec la réalisation d’espaces verts sur une distance de 9 km, selon les explications fournies sur place. Sur le même site, le ministre a rencontré des citoyens qui ont demandé des aides pour la réfection de leurs maisons et immeubles. Nouredine Bedoui leur a assurés qu’ils doivent s’organiser dans un cadre associatif pour que l’Etat puisse les aider à résoudre leurs problèmes dont l’éclairage public et la réparation des étanchéités. «Il y aura la contribution de l’Etat mais également celle des citoyens concernés» a-t-il précisé. Par ailleurs, Nouredine Bedoui a inauguré une station de traitement des eaux usées de la ville de Saida d’une capacité de 30.000 m3/jour. Le ministre poursuivra sa visite d’inspection dans la wilaya de Saida en inspectant et inaugurant en cette deuxième journée, plusieurs projets relevant de divers secteurs.

Alger: Samir Hamiche