La mercuriale grimpe, grimpe et semble décidée à aller tutoyer les cimes. La cherté des fruits et légumes indique qu’il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond, dans un pays où la production agricole a connu un bond extraordinaire. On est loin, bien loin de ces années de sécheresse et de pénurie qui nous ont fait bien du mal pendant de longues années.

Aujourd’hui, le monde agricole a bien changé et les moyens mis en place, n’ont rien à voir avec ce qu’on connaissait dans les années 90. Mais sur le terrain et surtout dans nos marchés, les prix n’ont pas reculé. Bien au contraire ! Des produits qui font partie du quotidien de la marmite de la ménagère comme la pomme de terre, la tomate et d’autres encore reviennent très chers.

Et le plus dramatique dans cette histoire, c’est qu’il n’y a aucune explication convaincante. Les services du ministère de l’Agriculture comme ceux du Commerce, restent muets et surtout ne font preuve d’aucune initiative tangible pour remédier à la situation. A croire que l’Etat a abandonné la chose à ces parasites et opportunistes de tout bord qui dictent leur loi aussi bien aux responsables qu’aux citoyens.

Cette démission fait, que le marché n’est plus géré en fonction de l’offre et de la demande, mais en fonction de procédés mafieux dont les moindres rouages sont totalement maîtrisés par cette nouvelle mafia qui fait la pluie et le beau temps. Nous n’avons pas la prétention d’exiger ici, un retour vers une économie dirigée, mais l’Etat, et en particulier le ministère du Commerce, a le devoir de réguler ce marché qui semble échapper à son contrôle.

Une situation qui inquiète au plus haut niveau, car, à ce rythme on risque très vite de revenir à une pomme de terre à 200 dinars. Une perspective des plus inquiétante, si les pouvoirs publics ne se penchent pas sérieusement sur le sujet.

Il s’agit-là du quotidien du citoyen qui doit faire face à bien d’autres dépenses très lourdes à assumer. Alors faut-il aussi le pénaliser à cause de vautours qui ont mis les marchés sous leur coupe dans l’impunité la plus totale ? Non, c’est là une situation qui ne doit pas continuer et les services des deux ministères sont appelés à réagir et à reprendre la main. Car, à quoi cela sert-il de voir l’Etat investir des milliards de dinars pour qu’en fin de compte l’Algérien se retrouve incapable à remplir son panier de tous les jours. Un dysfonctionnement qui interpelle sérieusement, et qui encore une fois indique qu’il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond.

Par Abdelmadjid Blidi