Les dernières informations fournies par la Banque d’Algérie, font état de la hausse des investissements étrangers directs en Algérie. C’est une bonne nouvelle en ces temps où les investisseurs se font rares de par le monde. Il reste que pour la pédagogie, une question s’impose: qu’est-ce qu’un investissement rentable ? Un investissement rentable est censé dégager une plus-value dans un laps de temps proportionnellement égal à la valeur de l’investissement lui-même. C’est-à-dire que si on met 100 dinars aujourd’hui, on est en droit de s’attendre à recevoir le double de cette somme dans la semaine. Mais si la mise est de 10.000 dinars, l’attente durera toute une année, ainsi de suite.

De cette réponse découle toute la stratégie des opérateurs économiques nationaux et leurs partenaires étrangers. Sans être de parfaits économistes, ils adoptent une démarche qu’ils estiment payante: au lieu de mettre beaucoup d’argent dans un projet qui met dix ans pour être amorti, ils mettent un peu d’argent dans beaucoup de tout petits projets qui mûrissent l’année qui suit l’investissement et déprissent quelques mois après la plus-value. Nos opérateurs s’en fichent puisqu’avant la dégringolade, ils auront largement fait leur beurre. Allez leur dire que dans l’import-import et autres gargotes, il n’y a pas de transfert de technologie, ils vous répondront que le travail d’un homme d’affaires est de faire de l’argent, détourner le fisc et accessoirement corrompre certains fonctionnaires. Ils n’ont pas besoin de docteur en économie pour fructifier leurs avoirs. Ils ont le bisness dans le sang, vous diront-ils.

Si l’on pose la même question à un économiste à savoir, qu’est-ce qu’un investissement rentable ? Il ne mettra sans doute pas les petites combines de nos hommes d’affaires dans le lot. Un investissement rentable est celui qui permet à une affaire de prendre racine dans le paysage économique du pays, de créer beaucoup d’emplois, de réaliser une véritable intégration dans le processus de fabrication…enfin, ce genre d’évidence qui fait encore rire nos hommes d’affaires. Mais qui fait donc des investissements dans ce pays. La réponse est évidente ! C’est l’Etat. Plus de 800 milliards de dollars en 20 ans! Et tous les hommes d’affaires cités plus haut, viennent picorer dans cet immense pactole. Et encore, ce sont nos opérateurs dits économiques. On ne parle pas des autres, ceux qui font le même business qu’El Bouchi. Ceux-là, c’est une autre histoire.