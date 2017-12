Il y a nouvel an et nouvel an

La fin de l’année 2017 nous surprend nous autres Algériens, dans une position d’attente, les yeux fixés sur les cours de l’or noir. Il est vrai, qu’on n’en parle quasiment jamais, mais l’espoir de voir les prix rebondir est tenace, et habite chacun de nous. C’est dire, que nous sommes un peu pressés de voir partir 2017. Pas qu’un peu en fait. Nous sommes carrément impatients de la voir détaler pour laisser place à une nouvelle année, espérons-le, moins chargée en incertitude.

Le propos n’est pas de faire le bilan d’une année mi-figue mi-raisin, mais de se demander si nous autres Algériens qui partageons nos «petits» malheurs avec le reste des pays qui ne vivent pas la guerre, mais une crise financière, allons festoyer à l’occasion du réveillon de la nouvelle année. Rappelons-nous, que dans un passé récent, il se trouvait toujours des Algériens qui aimaient fêter la naissance du nouvel an. L’on avait même fait importer des sapins en plastic pour faire presque vrai. Les Islamistes étaient hors d’eux, mais les fêtes se déroulaient quand même. Dans l’intimité des restaurants et des foyers.

Il semble que cela a changé, puisque à deux jours du jour «J», un petit tour dans les grandes villes donne la nette impression que pour cette fois, il n’y aura quasiment rien. Même les commerçants n’ont pas senti la nécessité de décorer leurs vitrines d’un «joyeux nouvel an». Il faut croire, que ça ne rapporte plus. Les Algériens que nous sommes, avons la tête ailleurs. C’est que la crise est passée par là. Les importateurs n’ont plus la marge de manœuvre qu’ils avaient avant.

Il faut dire, que ce qui est formidable dans cette histoire de nouvel an qui sera manifestement «raté», c’est cette capacité des Algériens à ne pas se faire acheter par quiconque. Ils ont adopté une certaine manière «gauchement occidentale», pour célébrer le passage d’une année à une autre, le temps de voir venir. Mais dès qu’ils ont eu un autre motif de faire la fête, ils rejettent l’artifice occidental pour se consacrer aux leurs. Le leur, c’est le nouvel an amazigh qui, d’année en année, prend de l’importance et mobilise les familles.

Par Smaïl Daoudi