Des résidents et des étudiants des ENS montrent leurs muscles face à des ministres de la Santé et de l’Education nationale tétanisés, des ministres qui font la tournée des wilayas et l’Office national de la météo qui cesse d’annoncer des BMS, accordant un petit répit aux agents de la Protection civile. C’est cela l’actualité de ces derniers jours. Ce n’est franchement pas mal du tout. En tout cas, c’est bien mieux que de compter les électeurs ou encore de faire un autre type comptabilité, macabre celle-là. Et pour cause, lors des dernières intempéries, l’on n’a pas eu besoin de compter des morts, il n’y en a pas eu.

Les Algériens d’en bas, ceux qui vivent dans les bidonvilles, (il en reste encore, il ne faut pas croire que la plaie s’est définitivement refermée), manifestent encore leur empressement de rejoindre leurs nouveaux logis. Ils ne cesseront pas de recourir au chahut. Preuve, les autorités locales, qui se font taper sur les doigts, leur font régulièrement de nouvelles promesses, les hauts responsables qui tapent sur les doigts des autorités locales, se penchent sur leur cas et les journaux les font passer de la page quinze à la page quatre.

Pour l’heure, force est de constater qu’ils n’ont pas droit à un traitement avantageux dans la presse nationale. A peine des entrefilets de temps en temps. Il est entendu que ces dernières semaines, l’actualité sociale est dominée par des questions plus «égoïstes» que véritablement humaines. En fait, ce ne sont pas les voix des mal-logés que l’on entend, mais celles des étudiants qui veulent entrer dans la vie active par la grande porte. Les futurs spécialistes refusent d’aller soigner les vieux et les vieilles des régions enclavées du pays, les futurs enseignants n’entendent pas prodiguer le savoir aux chérubins des zones montagneuses et désertiques. Toute cette «crème» de l’Algérie de demain ne nourrit pas un rêve humanitaire, patriotique ou citoyen. Cette «crème» veut profiter de la vie en rentabilisant leurs études pour leurs seuls comptes. Les Algériens de contrées éloignées sont les nouvelles victimes d’une citoyenneté à deux vitesses. Ils ne leur reste que l’Etat pour les défendre face à la jeunesse instruite du pays, pour les soigner et éduquer leurs enfants. Cela, après les avoir logés. C’est pour dire que les Algériens d’en bas ne font pas l’actualité, mais ils existent, même s’ils sont oubliés…

Par Smaïl Daoudi