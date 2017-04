<span style='text-decoration: underline;'>Les mis en cause condamnés à 7 ans de réclusion</span>:<br><span style='color:red;'>Ils kidnappent et violent une jeune fille et «l’offrent» à d’autres jeunes</span>

Accusés dans une affaire de kidnapping, séquestration et viol sur une mineur de moins de 16 ans, deux jeunes gens K.H et B.H, ont été condamnés hier par le tribunal criminel de la cour d’Oran à la peine de sept ans de réclusion.

Les faits remontent au mois de mars, la victime accompagnée de sa mère, se présente au niveau de la brigade de la gendarmerie de Sid el Bachir pour déposer une plainte. Expliquant que sa fille âgée de 15 ans a été détournée par les deux mis en cause cités plus haut qui l’ont séquestrée pendant 8 jours depuis le 25 février 2016 au 5 mars. L’enfant est alors dirigée vers le service de médecine légale où un examen approfondi a stipulé de profonds traumatismes sexuels. Interrogée, la jeune fille explique alors comment elle a été abordée par les deux jeunes gens qui l’ont entraînée vers un endroit désert se trouvant derrière le cimetière de cette localité. Là, enfermée dans une cabane, les deux accusés lui feront subir d’affreux sévices à tour de rôle, puis la menaceront d’incendier la maison de ses parents et de la tuer en la jetant dans le puits si jamais elle osait les dénoncer. Et pour clore cette horreur, ils offriront cette malheureuse à une quinzaine de jeunes gens, leurs amis qu’ils ont invités à venir assouvir leur plaisir bestial. Lasse ne pouvant lutter, la pauvre malheureuse subira en silence tentant de trouver une alternative pour prendre la fuite. Elle y arrivera et c’est ainsi qu’elle alertera les gendarmes. K.H sera immédiatement arrêté. Confronté à ces faits graves, ce dernier, les réfutera tentant bien entendu de charger son complice. Puis, il sera confronté à la jeune fille. Là, il finira par reconnaître certains détails niant toujours les autres. Toujours en cours, l’enquête permettra d’interpeller le second mis en cause. Cités hier à la barre du tribunal criminel, les deux mis en cause refuseront de reconnaître les faits. Chacun à son tour niera les faits et accusera son complice d’avoir agi de la sorte. Le dénommé B.H quant à lui, reconnaîtra avoir eu des rapports avec la jeune fille, mais il expliquera qu’elle était consentante et avait consommé de l’extasie, c’est elle qui le voulait dira ce mis en cause. Une déclaration qui fera rugir la présidente de l’audience: vous n’avez pas le droit de calomnier la victime cela ne vous a pas suffi de l’avoir violée et séquestrée pendant des jours. La pauvre malheureuse se trouve actuellement prise en charge à l’EHS de Sid Chahmi. Dans son réquisitoire, le procureur requit vingt ans de réclusion ne trouvant aucun vocable adéquat pour qualifier ces faits d’horreur.

F.Abdelkrim