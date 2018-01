Quelque part en Afrique, une douzaine d’Algériens se battent quotidiennement pour le drapeau. Rassurons-nous, nous ne parlons pas de combats armés, mais sportifs. En effet, la sélection nationale de Handball, participe à la coupe d’Afrique des Nations avec l’espoir «forcé» de décrocher une place qualificative, à la prochaine coupe du monde, de la discipline la plus titrée du sport algérien. Les conditions de préparation ont été lamentables. Objectivement, le sept algérien est parti perdant à tous les coups. Mais, il y a plus que la technique et les niveaux de préparation. Il y a le drapeau et l’Algérie dans le cœur. Quoi qu’ils fassent comme résultats, les jeunes handballeurs, méritent qu’on les suive dans leur aventure africaine.

Aussi, il faut donc savoir, que cette sélection entre en jeu aujourd’hui, face aux Vice-champions d’Afrique, que sont les Tunisiens. Ce ne sera pas une partie facile et les deux victoires déjà remportées, ne serviront pas à grand chose. Mais l’envie de surprendre son monde est un trait, de la personnalité algérienne.

Cela étant, l’événement est assez médiatique, pour passer inaperçu. La planète hand suivra avec un grand intérêt, cette rencontre sportive. Dans cette grande fête du hand africain, l’Algérie et les Algériens, y ont leur place bien entendu. Seulement, pour cette édition, l’engouement n’aura pas été le même, en raison justement, de la mauvaise préparation de la sélection. Mais, il est de tradition, que les Algériens s’accrochent au moindre espoir, lorsqu’il est question d’une de leurs équipes nationales.

Aujourd’hui donc, à 19 heures, tous les Algériens seront à l’écoute. Non pas pour suivre une actualité douloureuse, mais pour vibrer avec leur équipe nationale. Des instants magiques en perspective, et une communion à l’échelle de tout le pays.

Nous suivrons les exploits de nos handballeurs, avec la même énergie que nous avons mise à soutenir notre sélection de football lors du mondial de 2014. Et puis, s’ils gagent face à l’un des géants du hand africain, nous ferons la fête. Dans le cas contraire, nous restons convaincus qu’ils ont tout tenté. La compétition est encore longue. Ce qui importe c’est l’effort qu’on fournit, pour représenter l’Algérie au mieux. C’est l’essentiel.

Par Smaïl Daoudi