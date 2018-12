<span style='text-decoration: underline;'>Les mis en cause condamnés à 8 ans de réclusion </span>:<br><span style='color:red;'>Ils organisent un braquage digne des films policiers</span>

Six mis en cause dans une affaire d’association de malfaiteurs et vol qualifié en utilisant une arme blanche, ont été jugés hier par le tribunal criminel de première instance. Ces derniers, suite aux délibérations, ont été condamnés à la peine de six ans de réclusion. Selon les faits qui ont eu lieu le 18 juin 2017, les mis en cause ont attaqué leur victime, un représentant de la société cevital et lui ont volé la somme de 650 millions en centimes.

La victime devait déposer cette somme d’argent à la banque. A noter que parmi les mis en cause, un groupe de sept jeunes gens dont un se trouve en fuite, le principal instigateur n’est autre qu’un agent de sécurité qui était au fait du déplacement de ces fonds. Ces derniers ont élaboré un vrai scénario, digne des films policiers.

Ce premier accusé qui était au courant de ce transfert de fonds, à savoir q’un client de cette société qui devait procéder à un dépôt de fonds au niveau de la banque, avertira son frère lequel contactera ses complices et dresseront ensemble un plan. Ils se sont scindés en deux équipes, l’une utilisant un véhicule 301 de location et la deuxième,un autre véhicule. Elles se mettront à l’affut, attendant que la kangoo conduite par un employé de ce client n’arrive. C’est là que les mis en cause l’attaqueront, plus exactement au niveau du rond pond de l’émir Abdelkader alors qu’il se rendait à la banque se trouvant à saint Hubert. Il sera menacé avec une arme blanche. Ne voulant pas abdiquer et tentant de se défendre, la victime sera alors aspergée de gaz lacrymogène pour être neutralisée.

Ils s’empareront alors du carton contenant la somme d’argent sus citée et prendront la fuite. Mis au courant, le client propriétaire de cette somme d’argent ainsi que son chauffeur déposeront plainte. Très vite, une enquête est enclenchée et grâce aux enregistrements des caméras se trouvant sur les lieux, les mis en cause ont été localisés puis arrêtés. Devant les enquêteurs, ils ne pourront nier les faits vu qu’ils ont été confrontés aux enregistrements, d’autant plus que chez certains d’entre eux, de l’argent a été saisi ainsi qu’une voiture achetée avec l’argent volé. Ces mêmes déclarations seront reprises lors de l’instruction. Hier cités à la barre du tribunal criminel à l’exception de deux mis en cause, le frère de l’agent de sécurité reconnaîtra les faits.

Les autres accusés, et malgré les preuves retenues contre eux, réfuteront les accusations. Le frère de cet agent de sécurité déchargera son frère, expliquant avoir surpris une conversation de son frère au téléphone au courant de laquelle, il parlait d’argent. « Par la suite, je lui ai posé des questions sur ce transfert et sans qu’il ne se rende compte, il m’a donné les détails.

De là, j’ai tout mis en œuvre ». Mais l’avocat de la partie civile, preuve à l’appui, démontrera le line entre les mis en cause dont la triangulation des appels téléphoniques. « Ils ont tout organisé ensemble ».

Dans sa plaidoirie, le représentant du ministère public requit douze ans de réclusion. Les avocats des deux mis en cause ayant reconnu les faits, plaideront les circonstances atténuantes, alors que celle des autres, demandera l’acquittement de ses mandants.

F.Abdelkrim