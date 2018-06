Recep Tayeb Erdogan a remporté l’élection présidentielle anticipée. Félicité par Vladimir Poutine, le président turc est le nouveau mal aimé de l’Occident. Leurs médias n’hésitent plus à l’accuser d’autoritarisme et certains vont jusqu’à l’affubler du qualificatif de dictateur. Il est clair, en effet, que sa réaction au coup à la tentative du Coup d’Etat est brutale, mais il est tout aussi clair qu’il respecte le jeu démocratique et parvient à convaincre la majorité des Turcs qui lui renouvellent leur confiance d’élection en élection.

Il reste, néanmoins, que le succès d’Erdogan n’est peut être pas aussi positif, en ce sens qu’il surfe sur une idéologie à la limite du totalitarisme, même qui, à ce jour, il n’avait pas eu besoin d’en user.

Il faut dire que le président turc est parvenu à construire une identité mi-islamistes, mi-laïques et s’impose comme le porte-drapeau de la nouvelle définition de l’islamisme. Il a réussi à «duper» les Occidentaux, tout en s’imposant comme son islamisme de gouvernement. On est bien loin des «Harakates» et des «Djabhates». Ces dernières ne sont plus dans le vent. Elles sont même ringardes. Tous ces partis qui crient à tue-tête, sans savoir jusqu’où portent leurs voix. Ils sont un peu pathétiques avec leur discours d’éternels opposants, anachroniques, voire même déglingués. Ils sont fichus ces partis-là.

Les formations politiques avec le mot «Justice» sont en réalité la version 2.0 de l’islamisme international. Ils s’adaptent très facilement à la nouvelle conjoncture mondiale. BCBG, leurs leaders sont à l’aise dans les Salons de l’Otan et de l’Union Européenne. Ils n’ont aucun scrupule à monter des opérations communes avec les armées des «Croisés» et vont jusqu’à sacrifier des milliers d’êtres humains, musulmans bien entendu, pour faire fleurir un peu partout dans le monde arabe des partis avec le mot «justice». Il faut dire, qu’en la matière, le président turc a fait montre d’une efficacité telle que l’Occident l’a labellisé «islamiste soluble dans la démocratie». Mais il faut dire, au regard des réactions de ces derniers jours, que ce même Occident s’en mord les doigts.

Il reste que pour nos islamistes algériens, le modèle turc continue à séduire et il en est qui rêve de rééditer l’expérience en tous points. De l’accession au pouvoir par voie démocratique pour, au final, s’en accaparer. Mais quelles que soient les qualités et les défauts de Erdogan, il est entendu que les Turcs l’ont choisi et nous autres Algériens devront respecter leur choix. Quant aux Occidentaux, ils peuvent dire ce qu’ils veulent.

Par Smaïl Daoudi