<span style='text-decoration: underline;'>Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>Impératif d’une culture de prévention pour réduire les risques du monoxyde de carbone</span>

Des participants à une journée régionale de sensibilisation, tenue samedi à Chlef, ont souligné l’impératif de l’ancrage d’une culture de sécurité et de prévention contre les risques inhérents au monoxyde de carbone, chez les citoyens.

Il est impératif de diffuser une culture préventive contre les risques inhérents au monoxyde de carbone chez les citoyens, notamment en période hivernale, ont insisté les intervenants à cette journée, organisée à l’initiative de l’association d’orientation du consommateur Salama, avec la participation de six wilayas de l’Ouest du pays.

Pour le président de la Fédération algérienne des consommateurs, Zaki Hariz, la société algérienne se doit de changer de mentalité, à travers une large diffusion de la culture de sécurité et de prévention contres les risques inhérents au monoxyde de carbone, qui doit se faire, selon lui, au sein des familles, dans les écoles et les mosquées, voire même par l’instauration de lois en la matière, a-t-il recommandé.

Il faut promouvoir chez les citoyens une culture d’acquisition d’appareils de chauffage sécurisés et de qualité, même à des prix élevés, a insisté M. Zaki, non sans saluer le rôle du laboratoire national de contrôle des appareils de chauffage de Constantine, pour avoir imposé un contrôle rigoureux en la matière, dans la cadre de la protection du consolateur des dangers inhérents à ce gaz toxique, a-t-il indiqué.

Le président de l’association d’orientation du consommateur Salama, Djilali Kasmi a, également, souligner les efforts de sa structure dans ses démarches visant la sensibilisation des citoyens, à travers toute la wilaya, en vue de les mettre en garde contre les dangers liés au monoxyde de carbone. L’opportunité a donné lieu à l’animation d’une série de communications sur le sujet, par des représentants de la protection civile et du secteur de la santé, étayées par des démonstrations sur le montage des appareils de chauffage, outre la distribution de brochures d’information englobant les bons reflexes à adopter lors de l’usage de ces appareils, ceci d’autant plus que le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et plus léger que l’air, selon les experts du domaine.