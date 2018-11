<span style='text-decoration: underline;'>Un indicateur de développement </span>:<br><span style='color:red;'>Implication de l’entreprise algérienne dans le digital</span>

Des experts dans le domaine du numérique et des chefs d’entreprises ont estimé, mardi à Oran, que l’implication de l’entreprise algérienne dans le digital est un indicateur de développement économique.

«Les entreprises algériennes s’impliquent davantage dans le domaine du digital et de la transition numérique», a souligné Omar Kahia Tani, expert dans le numérique, lors d’une rencontre sur «la transformation digitale de l’entreprise algérienne», notant que cela «est un indicateur de son développement à l’avenir».

Pour lui, cette implication dénote le degrés de la conscience prise par les entreprises algériennes sur l’importance de l’intégration numérique devant la transformation digitale, qui est «un important atout pour que l’entreprise soit compétitive et productive». «Il est plus que nécessaire que l’entreprise ait les outils de technologies de l’information et du numérique pour pouvoir analyser, planifier et s’adapter avec les enjeux de la concurrence», a-t-il soutenu. De son coté, le directeur général de la société IGAF, spécialisée dans les solutions numériques et informatiques au profit des entreprises, Halim Mahi a mis en exergue l’intérêt porté par l’entreprise algérienne aux avancées digitales.

«Les pouvoirs publics algériens ont lancé une profonde réflexion pour rattraper le retard en matière de transformation digitale, notamment au profit de l’entreprise algérienne privée, mais cela nécessite la mise en place d’un écosystème adéquat pour lui permettre de se lancer rapidement dans cette transformation, connaissant une évolution rapide à l’échelle mondiale», a-t-il souligné.

Il a appelé, par la même occasion, les banques à aider les entreprises algériennes dans leurs investissements en matière de la transformation digitale et ne pas se contenter seulement du financement des opérations commerciales, plaidant aussi pour l’instauration d’un haut conseil national du digital devant assurer un accompagnement permanant aux entreprises publiques et privées dans leur développement numérique.

Pour sa part, le président du Club des entrepreneurs et des investisseurs de la wilaya d’Oran, Mohamed Amine Moufok, s’est félicité de l’approche concrète de la transformation digitale adoptée par les institutions financières algériennes, «favorisant notamment les investissements et permettant l’émergence d’un cadre propice au développement des compétences locales».

Regroupant des experts et chefs d’entreprises et des représentants des institutions économiques, cette rencontre, initiée par le Club des entrepreneurs et investisseurs de la wilaya d’Oran, a constitué une opportunité pour évoquer plusieurs thèmes, entre autres, celui abordant les conditions de création des entreprises spécialisées dans les solutions numériques par les jeunes ingénieurs en informatique diplômés des universités algériennes.