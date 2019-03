<span style='text-decoration: underline;'>Marches des étudiants dans tout le pays </span>:<br><span style='color:red;'>Imposantes et pacifiques</span>

Le message des étudiants est on ne peut plus limpide, mais ce qui retient l’attention, c’est surtout la manière de le formuler. A Alger, comme ailleurs dans le pays, les manifestants ont tenu à éviter tout contact violent avec les policiers, chargés du maintien de l’ordre.

Deuxième test réussi pour les étudiants. La mobilisation à travers le pays a été importante. La quasi totalité des campus universitaires se sont vidés de leurs étudiants pour les déverser dans la rue. Alger, Oran, Constantine, Guelma et beaucoup d’autres villes du pays ont vécu la même ambiance, hier. Les marches qui ont débuté autours de 10 h du matin ont été vécues par les étudiants, dont le nombre se comptait en plusieurs dizaines de milliers, comme des instants de grande communion citoyenne, mais également comme l’expression d’une volonté clairement annoncée en faveur d’un nouvel âge pour l’Algérie. Les mêmes slogans ont été entonnés dans l’ensemble des manifestations, caractérisés, sans exception aucune, par le pacifisme et l’excellente tenue des marcheurs. Les étudiants algériens ont, encore une fois, fait montre, d’une maturité politique tout à fait exemplaire et placé la barre de la conscience citoyenne à un tel niveau qu’ils ne peuvent que susciter l’admiration de tous.

La marche d’hier vient donc confirmer la détermination d’une importante frange de la société, dont la mobilisation aura été supérieure à celle de mardi 1er mars.

Le message des étudiants est on ne peut plus limpide, mais ce qui retient l’attention, c’est surtout la manière de le formuler. A Alger, comme ailleurs dans le pays, les manifestants ont tenu à éviter tout contact violent avec les policiers, chargés du maintien de l’ordre. Les slogans qui font référence à la fraternité entre les policiers et le peuple auront été les plus entonnés par les manifestants qui ont eu l’«élégance» de respecter les zones puissamment protégées par le cordon de police. Dans d’autres wilayas à l’image de Bejaïa, par exemple, le service d’ordre était limité à sa plus simple expression. Les étudiants ont strictement respecté l’environnement et n’ont rien perturbé. Dans d’autres villes, les marcheurs ont même pris le soin de ne pas perturber la circulation automobile, en défilant sur les trottoirs, malgré le nombre important de manifestants. Bref, les scènes de civilité n’ont pas manqué lors des dizaines de marches et rassemblements enregistrés dans la quasi-totalité des villes universitaires du pays.

Cette immense mobilisation pacifique que beaucoup d’Algériens espèrent renouveler vendredi prochain, est au centre de toutes les discussions et suscite beaucoup d’espoir dans la société qui semble miser sur le pacifisme pour obtenir gain de cause. Jusqu’à hier, les Algériens et l’institution sécuritaire ont parfaitement réussi une collaboration que d’aucun souhaite pérenne, dans le sens où, quelque soit l’évolution de la donne politique, l’étendard du pacifisme doit rester haut et constituer la seule arme qui vaille entre les mains du peuple. Les étudiants ont montré, hier, qu’ils savent s’en servir. Ils sont tous rentrés chez-eux sains et saufs et c’est cela l’essentiel.

Nadera Benlkacemi