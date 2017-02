<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Jeunesse et des Sports à Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration de six infrastructures sportives</span>

Dans le cadre de la visite de travail et d’inspection qui l’a mené à Tissemsilt, El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est rendu dans plusieurs infrastructures relevant de son secteur pour s’enquérir sur le terrain de l’état d’avancement des travaux des différents projets programmés dans son secteur.

Tissemsilt, connue par ses structures sportives avait bénéficié dans le cadre des trois quinquennaux et au titre du programme du président de la République, de 300 projets du secteur de la Jeunesse et des Sports dotés d’une enveloppe financière de 4,9 milliards de DA permettant de relancer le mouvement sportif, associatif et de jeunes dans la région, ajoutant que le taux d’avancement des projets de son secteur dans la wilaya dépasse 70%. Selon l’avis du ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali, qui était hôte de la wilaya le mardi, «Tissemsilt est dotée de structures sportives commodités et équipements nécessaires à lui offrir l’opportunité de devenir un pôle sportif par excellence». Ces projets, vont améliorer, le rendement du secteur de la Jeunesse et des Sports expliquera-t-il, ainsi que de promouvoir les activités sportives et de la jeunesse localement. «L’objectif est de s’occuper des jeunes talents, futurs sportifs et développer un véritable jeu», précise le représentant du gouvernement. Poursuivant, Mr El Hadi Ould Ali a souligné qu’une convention datant de l’année 2015, stipule l’implication de tous les partenaires à savoir le mouvement associatif et la société civile, avec les pouvoirs publics et l’intensification des échanges entre jeunes et l’encouragement des initiatives ayant pour objectif la promotion de l’esprit de citoyenneté et instruira les directeurs des Maisons de jeunes à adapter les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements pour permettre aux jeunes de pratiquer leurs activités sportives et scientifiques préférées. Il a déployé l’association jeunesse volontaire pour sensibiliser les animateurs et présidents des associations à l’amélioration de la qualité des prestations à l’intérieur et à l’extérieur des structures de jeunes. Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre qui était accompagné du wali de Tissemsilt, M.Abdelkader Benmessaoud, a indiqué que son secteur a bénéficié de plusieurs infrastructures sportives importantes qui viendront renforcer les structures déjà existantes à travers la wilaya. A Theniet El Had, le ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé à la pose de la première pierre du camp de jeunes à proximité du Parc national des cèdres de Theniet El-Had pour un montant de 9.500 000 DA dont le montage financier de la Wilaya (Budget de Wilaya) et de l’APC (Budget communal) de Theniet El Had) sur une superficie de 3633,96 m2 pour un délai de 12 mois. A Bordj Emir Abdelkader, le ministre a inauguré le stade communal en gazon synthétique dont les travaux ont démarré en octobre 2015, pour un délai de 04 mois. Les travaux de réalisation et revêtement du stade de Bordj Emir Abdelkader, confiés à une entreprise, ont coûté au Trésor public la somme de 60 000 000 DA. A Khémisti, le ministre a inspecté le projet de réalisation de la piscine de proximité baptisée au nom du “Chahid Khabouz Mohamed” à Khémisti dont les travaux sont en cours de réalisation, comprend la couverture en charpente métallique et leurs dotations en système de régénération des eaux de deux piscines existantes à Theniet El Had et Khémisti qui seront réceptionnées prochainement. Au chef-lieu de wilaya (Tissemsilt), monsieur El Hadi Ould Ali, a visité et inspecté la Maison de jeunes baptisée au nom du “Boulis Ali” et a inauguré une salle spécialisée à l’OPOW (Djillali Bounaâma) pour un montant de 44 002 819 DA dont les travaux ont démarré le 15/05/2015 pour un délai de 12 mois, les travaux ont été achevés à 100%. Même un ODEJ à la cité des 500 logements a été inauguré par le ministre de la Jeunesse et des sports dont les travaux ont été achevés à 100%, pour un montant de 48 148 388,97 DA sur une superficie de 1065,44 m2 dont les travaux ont démarré le 04 janvier 2014 pour un délai de 14 mois. Le ministre a visité et inspecté le stade communal d’Ammari. Par ailleurs, deux CSP ont été inaugurés à Sidi Slimane et à Boucaid (Ain Antar). Le secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Tissemsilt, a été renforcé également par un stade communal à Lazharia. Par ailleurs, le ministre a indiqué que des subventions seront octroyées à plus de 2 000 clubs amateurs de football au niveau national, a annoncé mardi à Tissemsilt le ministre. Animant un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que ce soutien financier entrant dans le cadre d’une convention entre le MJS et la Fédération algérienne de football (FAF), sera destiné notamment aux clubs amateurs de football des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. M. Ould Ali a appelé les clubs à chercher des sources de financement en recourant aux entreprises économiques dont publiques. Par ailleurs, il a indiqué que le ministère œuvre actuellement à régler les arriérés des dus de 20 entreprises (prestataires) à l’Agence nationale de loisirs de jeunes des saisons de 2014, 2015, ont été traités et régularisés, soulignant que ces procédures sont en phase finale. Le ministre a dans une intervention, souligné les efforts de l’Etat dans les domaines de la Jeunesse et des Sports. Dans ses propos, El Hadi Ould Ali a aussi mis en évidence le sens et la portée de la vie associative dont il dira qu’elle suscite assurément un attrait vers la curiosité imprégnée par l’éducation populaire, le raffermissement des liens d’amitié, la solidarité et l’amour du pays. Le wali pour sa part, a mis l’accent sur l’importance de cette visite pour une wilaya aussi vaste.

Mohamed Achraf