<span style='text-decoration: underline;'>Brandt Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration du 50ème showroom</span>

Poursuivant sa volonté de continuer à se rapprocher davantage de ses clients grâce à un programme de développement, on sait que Brandt Algérie, filiale du groupe Cevital (Fleuron de l’Industrie Electroménager et de l’exportation de l’électroménager en Algérie, a inauguré ce mercredi matin, son 50ème store à Oran.



Ph. OT / Adda







Ce nouveau magasin situé sur le boulevard du troisième périphérique à hauteur de la coopérative Al Wihda et Othmania à Yghmorassan, ce nouveau store occupe une superficie globale de 220M². Cet espace est dédié à l’exposition de la gamme de produits de Brandt entre gros et petits électroménagers ainsi que des produits de la marque Vedette. Un service après vente est installé afin de répondre au mieux aux exigences de la clientèle. Une équipe d’ingénieurs et techniciens disponibles sur place pour les réclamations et réparations. Les visiteurs découvrent les dernières innovations. Et tout au long de l’année, les animations commerciales sont présentées dans tous les espaces d’exposition et lors de l’inauguration de ce store, le DG de Brandt Algérie Monsieur Bennadji Tahar, a annoncé que Brandt Algérie va lancer une grande opération de promotion sur l’ensemble de son réseau à partir du 13 avril. Ainsi Brandt Algérie avec cette nouvelle inauguration, compte désormais 50 stores modernes à travers le pays. Nous savons que les prix des Plasmas varient de 24000 DA à 200 milles dinars, la grand Plasma de un mètre vingt où il y a également les dernières nouveautés des “plasmas’’ et surtout des “¨packs’’ électroménagers composés de plusieurs produits, qui comprend une cuisine 4 feux à gaz, un lave-linge Hublot de 7 kg + un réfrigérateur de 440 l et un téléviseur LED HD de 32’. Le tout, est offert à un prix alléchant de 122300 DA. Une offre à ne pas rater. La cérémonie de l’inauguration s’est faite en présence d’une masse de la presse écrite et filmée, où le DG de Brandt Algérie Bennadji Tahar a coupé le ruban.

Aussi l’objectif tracé par le groupe Brandt Algérie de Cevital, est désormais atteint. Conçus principalement pour l’exportation, les produits fabriqués localement par Brandt Algérie, envahissent depuis juin 2016, le marché européen, notamment français. Un défi relevé du fait, d’abord, de la nature même du marché ciblé, dont les produits qui y accèdent doivent répondre, impérativement, aux exigences fondamentales des règlements et directives européennes en termes de sécurité et de protection du consommateur. Compte tenu du taux d’intégration du produit qui est à hauteur de 80% et ce, deux années seulement après la mise sur pied de l’usine Brandt à Sétif.

Le lave-linge Top de la marque Brandt et Vedette, destiné principalement à l’exportation à adjuger en septembre l’un des prix les plus prestigieux au monde: le Janus de l’industrie”. Ce prix, pour précision, est décerné annuellement par le célèbre Institut français du design (IFD). En plus de l’usine actuelle qui s’étend sur 10 hectares, une autre usine de 110 hectares est en cours de construction a ajouté M. Nedjadi «on est en train d’investir 400 millions d’euros en équipement. Notre objectif et d’exporter et de contribuer à l’économie de notre pays.

Adda.B