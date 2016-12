<span style='text-decoration: underline;'>Un rendez-vous à ne pas rater</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration du Salon national du livre</span>

Plus de 100 Maisons d’édition prennent part à ce Salon national du livre qui se déroule du 27 décembre 2016 au 12 janvier 2017 à Oran dans la Bibliothèque communale «Bekhti Benaouda» sous le thème «Le livre, pari d’avenir».

Le Salon national du livre s’adresse lors de cette 18ème édition aux éditeurs locaux, dans une optique d’échange et de partage de nouvelles productions et d’expériences, explique l’organisateur. Une initiative également orientée vers le public amené à se rapprocher de la lecture et des éditeurs présents, venus pour «évaluer le marché du livre et effectuer de l’autocritique».

Cette édition du Salon national du livre comprendra par ailleurs un programme culturel varié, garni en conférences, lectures poétiques et hommages à des personnalités de culture, dans une ambiance amusante, gaie et conviviale. S’inscrivant dans la même optique que le 19ème SILA (Salon International du Livre d’Alger), cette manifestation verra notamment la tenue d’une conférence de presse. Cette manifestation qui se tient à la bibliothèque régionale située au centre-ville d’Oran, prévoit des activités culturelles dont des conférences sur le livre et des récitals poétiques.

A.Yasmine