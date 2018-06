<span style='text-decoration: underline;'>Bechar </span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration d’une stèle en hommage au grand et virtuose luthiste Alla</span>

Une grande stèle artistique représentant un Oud (Luth) géant, installée sur un rond-point du chef lieu de wilaya de Bechar, a été inaugurée vendredi tard dans la soirée, en hommage au grand et virtuose luthiste Abdelaziz Abdellah, plus connu sous le nom artistique de Alla.

«L’inauguration de cette stèle artistique est un hommage de la région du vivant de cet artiste, qui a énormément donné à la musique algérienne et à son rayonnement à travers le monde», a indiqué le wali de Bechar, Tewfik Dziri, lors des activités de célébration de la journée nationale de l’artiste (8 juin). Ce luthiste, qui vit actuellement à Paris (France), est à l’origine de la musique Foundou, faite d’improvisations sur le luth mettant en relief une musique apaisante, grâce à sa virtuosité et dextérité dans le jeu de cet instrument à la base de la musique arabe.

La célébration de la journée nationale de l’artiste a été aussi marquée par un grand récital de musique et chant donné par le tout nouvel orchestre de musique classique algérienne «Saoura», devant un public très attentif et ce au niveau de la piscine municipale. Le wali de Bechar a saisi l’opportunité pour appeler les artistes et les créateurs à renforcer davantage le secteur de la culture pour en faire un véritable outil de développement de la région et y donner un nouveau souffle au secteur de la culture grâce aux nombreuses potentialités qu’elle recèle dans le domaine des arts et de la culture en général.

Une aide financière de 500.000 DA a été offerte à cet ensemble d’une douzaine de musiciens et chanteurs pour poursuivre ses activités dans la prise en charge du patrimoine musical et lyrique de la région et aussi dans le but de la promotion et du développement des arts dans la wilaya qui s’apprête à l’ouverture officielle de son institut régional de formation musicale. M.Dziri a rendu, à l’occasion de cette célébration, un hommage à plusieurs célèbres artistes issus de la wilaya, à l’exemple de la diva du Diwane Hasna El Bacharia.