<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Benian</span>:<br><span style='color:red;'>Incendie au centre commercial «Bazar Dubaï»</span>

Un incendie s’est déclaré, ven- dredi, au Centre commercial «Bazar Dubaï» près d’une station de transport des voyageurs dans la commune de Aïn Benian à l’ouest d’Alger, a-t-on constaté.

L’incendie qui s’est déclaré vers 16:30 n’a pas encore été maîtrisé et continue à ravager le centre commercial situé au milieu des agglomérations, a indiqué le colonel Achour, chargé de Communication et des statistiques à la Protection civile. L’extinction des feux se poursuit mais aucune perte humaine n’a été enregistrée. Dix (10) camions anti-incendie et 4 ambulances ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie, ajoute le même responsable.