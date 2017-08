Incompétence ou sabotage délibéré?

La ligne de transport maritime reliant le port d’Oran à la plage les Dunes dans la daïra d’Aïn El Turck, sera suspendue à partir du 4 septembre prochain. Selon une source proche du dossier, cette interruption va permettre d’achever les travaux d’aménagement nécessaires sur les deux quais au port d’Oran et sur le débarcadère de la plage «Les Dunes». Cette navette maritime assurée par deux bateaux de 340 passagers chacun, de l’Entreprise nationale du transport maritime des voyageurs (ENTMV), assure quotidiennement le transport de près de 2.000 voyageurs. Selon des responsables du secteur, cette liaison maritime aurait connu un «véritable succès» auprès des usagers. Un avis qui ne semble pas partagé par bon nombre de citoyens, ayant eu à affronter les désagréments divers, liés à l’absence de commodités élémentaires et de transport urbain, à partir du débarcadère des Dunes, vers les autres plages où le centre-ville d’Ain El Turck. On pourrait dès lors, encore une fois, s’interroger, sur ces démarches d’improvisations et de précipitation dans la réalisation de certains projets, marqués par un déficit de réflexion et de maturité. C’est le cas, pour l’implantation de la grande Mosquée au milieu du rond point de la cité Djamel, et qui reste dépourvue de parking, c’est le cas pour la réalisation de la gare routière d’El Bahia, le long d’une double-voie sans accès, ni protection pour les usagers. Et c’est toujours le cas, pour bien d’autres opérations, initiées dans l’incertitude et le tâtonnement absolu. Il ne faut pas être expert en travaux publics, ni spécialiste en urbanisme pour se rendre compte de tout ce qui ne fonctionne pas dans cette grande cité oranaise, livrée à tous les maux et tous les déplaisirs. Il ne s’agit évidemment pas de nier tous les efforts engagés par les pouvoirs publics pour réaliser de grandes infrastructures et résorber quelque peu, les déficits cumulés dans tous les domaines, de l’éducation à la santé, en passant par le logement et l’hôtellerie. Mais, expliquer et souligner les points positifs et les progrès, n’implique pas de faire l’impasse sur les carences et les insuffisances constatées. A ce jour, des erreurs de conception et des malfaçons commises dans la réalisation de certains anciens projets qui n’ont jamais été dévoilées et sanctionnées. Pourtant, plusieurs experts locaux ne cessent pas de soulever un certain nombre de réserves et d’interrogations pertinentes, en termes de conception, de choix du site d’implantation, de consistance ou d’utilité sociale, de tel ou tel projet. Ces mêmes spécialistes avertis, dénoncent des erreurs et des anomalies hallucinantes dans l’étude et la réalisation de certains aménagements urbains lancés, il faut bien le dire, sous les pressions politiques liées à une conjoncture donnée. Inauguré une ligne de transport maritime, une gare routière, un tribunal ou une grande mosquée, sans avoir prévu et cerné avec rigueur et précision, les points d’accès, le stationnement, les espaces verts environnants, l’impact sur le périmètre urbain et bien d’autres facteurs… relève soit de l’incompétence débordante, soit du sabotage délibéré.

Par S.Benali